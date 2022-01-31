​«Полюс» объявил обратный выкуп акций и GDR на сумму до 200 млн долларов

Крупнейший производитель золота в РФ «Полюс» объявил обратный выкуп акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) на сумму до 200 млн долларов, говорится в сообщении золотодобытчика.



«31 января 2022 года совет директоров компании единогласно одобрил программу выкупа на открытом рынке обыкновенных акций компании и депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции, — отмечается в сообщении. — Программа предполагает приобретение ценных бумаг на общую сумму в размере до 200 млн долларов и в количестве, которое в любом случае не превысит 1,4% уставного капитала компании».

Приобретение ценных бумаг в рамках программы будет осуществляться в течение шести месяцев начиная с 31 января или до достижения указанных показателей максимального количества приобретаемых ценных бумаг или суммы средств, выделенных на программу, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше по решению компании.