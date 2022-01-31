Все новости

​«Полюс» объявил обратный выкуп акций и GDR на сумму до 200 млн долларов

31.01.2022 20:23
1 302
Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Крупнейший производитель золота в РФ «Полюс» объявил обратный выкуп акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) на сумму до 200 млн долларов, говорится в сообщении золотодобытчика.

«31 января 2022 года совет директоров компании единогласно одобрил программу выкупа на открытом рынке обыкновенных акций компании и депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции, — отмечается в сообщении. — Программа предполагает приобретение ценных бумаг на общую сумму в размере до 200 млн долларов и в количестве, которое в любом случае не превысит 1,4% уставного капитала компании».

Приобретение ценных бумаг в рамках программы будет осуществляться в течение шести месяцев начиная с 31 января или до достижения указанных показателей максимального количества приобретаемых ценных бумаг или суммы средств, выделенных на программу, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше по решению компании.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+358.76%
Купить
+321.41%
Купить
+227.26%
Купить
+187.80%
Купить
+165.04%
Купить

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Обзор рынков от Банки.ру: ​российские активы вновь пользуются спросом
Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»