​«Полюс» объявил обратный выкуп акций и GDR на сумму до 200 млн долларов

Крупнейший производитель золота в РФ «Полюс» объявил обратный выкуп акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) на сумму до 200 млн долларов, говорится в сообщении золотодобытчика.
«31 января 2022 года совет директоров компании единогласно одобрил программу выкупа на открытом рынке обыкновенных акций компании и депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции, — отмечается в сообщении. — Программа предполагает приобретение ценных бумаг на общую сумму в размере до 200 млн долларов и в количестве, которое в любом случае не превысит 1,4% уставного капитала компании».
Приобретение ценных бумаг в рамках программы будет осуществляться в течение шести месяцев начиная с 31 января или до достижения указанных показателей максимального количества приобретаемых ценных бумаг или суммы средств, выделенных на программу, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше по решению компании.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
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+358.76%
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+321.41%
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+227.26%
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+187.80%
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+165.04%