Банк России оштрафовал ВТБ и «АльфаСтрахование»

Банк России привлек ВТБ и «АльфаСтрахование» к административной ответственности. Информация об этом опубликована в понедельник на сайте регулятора.

В отношении банка постановление выписано 28 января по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номере документа нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по данной статье может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Постановление в отношении страховщика выписано также 28 января на основании статьи 15.34.1 КоАП, то есть касается «необоснованного отказа страховой организации… от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования».

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов также нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Оба постановления пока не вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

