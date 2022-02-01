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Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

01.02.2022 08:29
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль укрепляет позиции к доллару и евро на утренних торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 77,14 рубля, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил примерно 86,74 рубля (минус 27 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 77,04—77,38 рубля за доллар и 86,57—87 рублей за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:25 прибавляет 1,56% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 585,28 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

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