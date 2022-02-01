Минфин ожидает сокращения выдачи ипотеки в РФ в 2022 году

Министерство финансов РФ прогнозирует, что в 2022 году произойдет некоторое сокращение количества и объема выданных ипотечных кредитов. Об этом заявил во вторник замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы ожидаем стабилизации, может быть, некоторого сокращения — процентов на 15 в денежном и процентов на 20—25 в количественном выражении — выдачи ипотеки в этом году по сравнению с прошлым годом», — сказал он.
Моисеев добавил, что после рекордов в 2020 и 2021 годах стабилизация является естественной.
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