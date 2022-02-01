Покупателей первичной недвижимости планируют избавить от двойного подписания закладной

Покупателей квартир в новостройках избавят от переплат по ипотеке — речь об отмене двойного подписания закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру, пишут «Известия». Соответствующий законопроект должен разработать Минфин, в ноябре его рассчитывают внести в Госдуму. В Минфине сообщили, что изменения направлены на сокращение расходов кредиторов и заемщиков, повышение скорости рефинансирования ипотечных кредитов и увеличение объемов секьюритизации. В целом изменения значительно упрощают оборот закладных на рынке ипотечного кредитования, подчеркнули там.

Поскольку построенный объект до этого не проходил независимую оценку, размер которой необходимо указать в закладной, ее по-прежнему придется делать (один раз), сказали в Минфине. По словам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, сегодня банки вправе требовать от покупателей новостроек дважды оформлять закладную. Сначала — на этапе покупки квартиры по договору долевого участия, затем — при оформлении ее в собственность. Изменения вносятся в закладную при подписании дополнительного соглашения, пояснила Решетникова. Она отметила, что для заемщиков это чревато потерей времени и дополнительными затратами на повторную оценку — от 2,7 тыс. до 8 тыс. рублей. Также есть риск, что залог на втором этапе не будет соответствовать требованиям банка к его размеру, тогда оформляется дополнительный залог или повышаются ставки по кредиту.

Проектируемые изменения должны повысить привлекательность приобретения строящегося жилья с использованием ипотеки, считает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. По его словам, после повышения процентных ставок по кредитам привлекательность ипотеки может несколько снизиться, что потребует применения комплекса стимулирующих инструментов, в том числе упрощения регистрации. Упрощение процесса избавит заемщиков от лишних бюрократических процедур и снизит их возможные затраты, согласен управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Обычно цена квартиры после ввода в эксплуатацию увеличивается, что связано с ростом готовности дома, сказал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. Падение цен может быть продиктовано сильно завышенной стоимостью на старте, отметил он. Также снижение цены объекта вероятно в низколиквидных проектах, в долгостроях, где срываются сроки ввода, или на падающем рынке, отметил Колочинский. В условиях экономической нестабильности и в случае эскалации геополитической напряженности отрицательную корректировку стоимости жилья полностью исключать нельзя, считает он.

Когда стоимость квартиры становится больше, чем изначально, для банков это чаще всего хорошо, указал Андрей Бархота. Поэтому дополнительный залог в виде другой недвижимости, автомобиля или поручительства новых созаемщиков требуется, как правило, в случае уменьшения цены. Если нет возможности оформить допзакладную, то банк может повысить процентную ставку по кредиту, добавил он.