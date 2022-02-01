Обзор рынков от Банки.ру: доллар может уйти ниже 77 рублей

Текущую торговую неделю мировые фондовые рынки начали ростом, несмотря на отсутствие поводов для подобного движения. На сегодняшних торгах индекс Мосбиржи может сделать существенный шаг к отметке 3 600 пунктов, а доллар — уйти ниже 77 рублей.

Преобладание покупок происходит на фоне сохранения факторов, которые в будущем окажут давление на широкий спектр рисковых активов. В частности, существенным негативным фактором выступает предстоящее ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками. Так, после январского заседания Федеральной резервной системы США рынки закладывают уже пять повышений ставки со стороны американского регулятора, что повысит стоимость долларовых заимствований и привлекательность долларовых безрисковых активов, в частности американских казначейских облигаций, а значит, будет способствовать перетоку средств инвесторов в данный класс активов. Кроме того, американский Центробанк рассматривает сокращение баланса, что приведет к оттоку ликвидности.

Несмотря на это, рынки демонстрируют восстановление. Можно выделить две причины подобной динамики. Первой из них выступает желание части инвесторов зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в акциях, накопленную за январское падение. Срабатывает принцип «продавай на слухах, покупай на фактах» — рынки ждали, что ФРС по итогам заседания будет придерживаться жесткой позиции в монетарной политике в связи с необходимостью борьбы с высокой инфляцией. Это способствовало активизации продаж в январе, и к концу месяца, по факту заседания, показавшего решительность американского регулятора, инвесторы начали фиксировать позиции в «шортах».

Вторым фактором выступает желание части инвесторов закупиться подешевевшими акциями. Участники торгов привыкли, что на фоне больших объемов дешевой ликвидности все провалы, которые были на рынках, быстро выкупались. Это приводило к тому, что рынки акций не только восстанавливались, но и выходили на новые максимумы, в результате чего те, кто имел смелость покупать на падении, получали возможность дополнительно заработать. Однако сейчас этим надеждам, возможно, не суждено сбыться, а текущие покупки превратятся в «ловлю падающих ножей», которые принесут инвесторам дополнительные убытки.

На таких настроениях по итогам понедельника индексы MSCI World и MSCI EM выросли на 1,8% и 1,4% соответственно. В США индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили 1,2% и 1,8%. Лидерами среди секторов в Штатах стали производители потребительских товаров вторичной необходимости, поставщики информационных технологий и телекомы, соответствующие индексы выросли на 3,8%, 2,7% и 2,4%.

Сегодня с утра на мировых рынках сохраняется преобладание покупок. Так, ведущие азиатские индексы прибавляют до 1,9%. Фьючерсы на основные американские индексы корректируют вчерашний рост, теряя порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,4%, торгуясь в районе 89,6 доллара за баррель. Из макроэкономической статистики сегодня выделим публикацию окончательных данных по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов.

Учитывая внешний фон, сегодня на старте основной сессии на российском фондовом рынке ожидаем преобладания покупок, что позволит индексу Мосбиржи предпринять очередную попытку выхода выше отметки 3 550 пунктов. В случае если покупки на мировых площадках будут поддержаны макроэкономической статистикой, днем наши акции смогут продолжить восходящую динамику, а российский рынок сделает существенный шаг к отметке 3 600 пунктов.



В валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам: доллар и евро дешевеют на 0,2% и 0,3% соответственно. Поддержку национальной валюте продолжает оказывать снижение геополитической напряженности и стабильная ситуация на рынке энергоносителей. В этих условиях в ходе торгов рубль может продолжить позитивную динамику, в результате чего доллар отступит ниже 77 рублей.