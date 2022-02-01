Ущерб от деятельности лжеброкеров в 2021 году составил не менее 2 млрд рублей

Правозащитники фиксируют рост жалоб граждан на лжеброкеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов Общероссийского народного фронта, уточняя, что ущерб от их деятельности за прошлый год составил как минимум 2 млрд рублей, или около 522 тыс. рублей на одного пострадавшего. Активизация мошенников связана с ростом интереса неквалифицированных инвесторов к фондовому рынку.

По данным ОНФ, всего за 2021 год граждане подали более 2,45 тыс. обращений, содержащих сведения о недобросовестной деятельности по продаже услуг по инвестициям в ценные бумаги и игре на бирже. В основном мошенники связываются с жертвами по телефону (51%), через рекламу (26%) или сайты (7%), сообщения в социальных сетях (5%), сайты объявлений или знакомств (4%). На первом этапе мошенник устанавливает контакт с потенциальной жертвой, предлагая получить высокий доход в короткие сроки через инвестиции. Затем лжеброкер предлагает зарегистрироваться на сайте и пополнить счет, после чего некая «система» автоматически начнет приносить доход. Сначала жертвы совершают «успешные» сделки на небольшую сумму. После того как лжеброкер входит в доверие к жертве, он предлагает существенно увеличить сумму вложений (до 500 тыс. рублей и более), чтобы увеличить доходность. В ОНФ отмечают, что некоторые жертвы вносили деньги в течение месяца, а максимальные суммы потерь достигают 2,5 млн рублей. Когда жертва собирается совершить вывод средств, лжеброкер блокирует счет.

В ЦБ подтверждают, что за последние годы на фоне ограничений, связанных с пандемией, и в связи со всплеском интереса граждан к фондовому рынку регулятор видит активизацию различных псевдоинвестиционных предложений. При этом в черный список ЦБ попадают только юридические лица, но не физлица и индивидуальные предприниматели. Сейчас в нем около 4 тыс. компаний. Эксперты связывают рост мошеннической деятельности со стороны лжеброкеров не только с интересом граждан к фондовому рынку, но и с деятельностью самого ЦБ. По словам управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, одной из причин роста деятельности лжеброкеров являются ограничения ЦБ на совершение неквалифицированными инвесторами сделок, связанных с приобретением активов с высокими рисками, при сохранении спроса на них. Формируется достаточно просторная ниша, которую сейчас заполняют как зарубежные инвесткомпании и брокеры, не имеющие лицензии в РФ, так и мошенники, пояснил он.

Пока уровень финансовой грамотности населения, несмотря на работу различных ведомств, невысок. По словам гендиректора компании «Открытие Инвестиции» Юрия Маслова, инвесторы не проводят даже верхнеуровневую проверку предлагаемого брокера. А количество возбужденных уголовных дел по деятельности лжеброкеров находится на уровне статистической погрешности, отметили в ОНФ. Там уверены, что необходимо начать межведомственную работу с привлечением экспертного сообщества по поиску эффективных инструментов противодействия угрозе деятельности мошенников, выдающих себя за брокеров. ОНФ намерен привлечь к работе ЦБ, Росфинмониторинг, Московскую биржу, правоохранителей.

В ЦБ сообщили, что уже взаимодействуют с правоохранительными органами и правозащитниками в рамках борьбы с лжеброкерами. По словам директора департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской биржи Сергея Демидова, на данный момент биржа при экспертной поддержке Банка России уже разработала бесплатный обучающий курс, а также на Московской бирже действует горячая линия для предупреждения мошенничества. Впрочем, этого вряд ли достаточно. По мнению управляющего партнера «Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго, для борьбы с деятельностью псевдоброкеров необходимо ввести и конкретизировать именно для них уголовную ответственность.