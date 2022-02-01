Рынок краудлендинга в 2022 году вырастет вдвое

В 2022 году рынок краудлендинга вырастет вдвое, до 100 платформ в реестре, и достигнет 18 млрд рублей, пишет «Коммерсант», уточняя, что также удвоится и количество действующих платформ.

По данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ, объем рынка краудлендинга по итогам 2021 года составил 8,9 млрд рублей. Этот результат в два раза превышает показатель 2020-го. Только в декабре прошлого года объем выдач превысил 1,1 млрд рублей. Число платформ в реестре ЦБ за год увеличилось в 2,5 раза, до 51. Компании, которые попробовали привлечь средства через краудлендинг, в 90% случаев возвращаются обратно на платформу, увеличивая лимиты, приводит данные основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев.

Однако рынок краудлендинга в России развивается значительно медленнее, чем на западных рынках. Для сравнения: в США прогнозируемый объем рынка в 2022 году составляет 270,9 млрд долларов. При этом показатели западных рынков не могут быть ориентиром для российского рынка, заметил управляющий партнер «Манифрендс» Юрий Колесников, пояснив, что «там совсем иное состояние сегмента МСБ, больше исходная база как инвесторов, так и заемщиков». По его словам, рост российского рынка «будет стремительным в относительных величинах за счет низкой базы, но в абсолютных цифрах вряд ли».

Развитие российского рынка сдерживают неизвестность инструмента среди инвесторов и бизнеса, молодость и недостаточная законодательное обеспечение, нехватка надежных заемщиков. «Нормальные заемщики кредитуются в банках и пользуются помощью институтов поддержки, а ненадежные — не проходят скоринг и андеррайтинг инвестплатформ», — добавил Колесников. По его словам, для инвесторов прямые вложения в предприятия МСБ без финансовых посредников — новая форма инвестирования, к которой надо привыкнуть. Помимо этого, на рынке пока не найден баланс между приемлемой доходностью для инвесторов и допустимой стоимостью денег для заемщиков, подчеркнул эксперт.

Кроме того, рост будут сдерживать и проблемы, связанные со статусом налогового агента, так как нет четко сформулированной процедуры в законе, которая подтверждает, что инвестиционные платформы являются явным налоговым агентом, добавил Хорошев. Сейчас у платформ нет возможности осуществлять функции налоговых агентов, прозрачно оплачивать НДФЛ, полученный физлицами, в бюджет, пояснил он. Поэтому заемщики должны самостоятельно рассчитывать НДФЛ, заполнять декларации, что является «большой головной болью бухгалтерии, и не все предприниматели на это соглашаются».

И в этих условиях платформы вынуждены искать способы дифференцироваться между собой в глазах клиентов, описывает ситуацию исполнительный директор АОИП Кирилл Косминский. В целом рынок в 2022 году будет развиваться за счет расширения практики доверительного управления: платформа берет на себя функции управления портфелем инвесторов и инвестирует их в оцененные ею займы компаний, уверен гендиректор инвестплатформы StartTrack Антон Утехин. Еще одним ключевым трендом на рынке, по его мнению, станет большая специализация платформ — на госконтрактах, недвижимости, рынках акций, займов, «автоматическом инвестировании» в займы.