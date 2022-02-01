Все новости

Эксперт рассказала о наиболее востребованных профессиях на рынке

01.02.2022 11:47
1 232
Время прочтения: 2 минуты
Источник
Российская газета

На российском рынке труда на данный момент не хватает специалистов практически во всех отраслях, рассказала «Российской газете» директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent Мария Кислова, уточнив, что в наибольшем дефиците сейчас курьеры, грузчики, строители, медики и складские работники.

По ее словам, в крупных онлайн-сервисах поиска работы число вакансий по дефицитным профессиям показывает рост на 30—40% в сравнении с началом прошлого года. «Число же размещенных резюме за тот же период выросло всего на 4—5%. Такая нехватка рабочей силы в большинстве случаев связана с отъездом мигрантов, экстенсивным ростом самозанятости в стране и демографией», — отметила Кислова.

Кроме того, эксперт заметила изменившееся поведение людей и их отношение к работе. «В нестабильной во всем мире ситуации люди просто стали менее инициативны в поисках новой работы и смене существующей. Для того чтобы привлечь на рынок труда необходимых специалистов, есть два пути: быстрый и долгий. Первый связан с тем, что компаниям придется улучшать условия труда, платить выше зарплату, вводить формат удаленной работы и неполной занятости, компенсировать проезд и питание, а иногородним сотрудникам предоставлять жилье», — рассказала она.

Наиболее высокие зарплатные ожидания в этом году также демонстрируют работники сферы IT и телекома — в среднем 178,5 тыс. рублей в месяц.

 26.01.2022 11:40

Кислова уточнила, что такие условия, наверное, возможны только для избранных специалистов — тех, в ком работодатель нуждается больше всего. «Идя долгим путем, предприятие само организует обучающие (и, как правило, бесплатные) курсы для новых сотрудников. Либо заключает договор с обучающими центрами, которые ведут курсы переподготовки по востребованным на рынке профессиям», — пояснила эксперт.

На вопрос о выборе предстоящего обучения в вузе, Кислова ответила, что, во-первых, стоит присмотреться к специальностям в области интернет-технологий: программисты, разработчики, веб-дизайнеры, системные администраторы, тестировщики. «Во-вторых, инженеры-проектировщики: конструкторы, архитекторы. В-третьих, врачи, особенно узкопрофильные: кардиологи, хирурги, офтальмологи, логопеды, эндокринологи, диетологи и так далее. В-четвертых, также большая нехватка наблюдается среди педагогов. В-пятых, не потеряют своей востребованности на рынке и квалифицированные рабочие: слесари, сантехники, электрики, сварщики, мастера по ремонту часов, обуви, одежды», — заключила она.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Суд признал банкротом бывшего президента Рост Банка Хенкина
Обзор рынков от Банки.ру: ​российские активы вновь пользуются спросом
Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора