Эксперт рассказала о наиболее востребованных профессиях на рынке

На российском рынке труда на данный момент не хватает специалистов практически во всех отраслях, рассказала «Российской газете» директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent Мария Кислова, уточнив, что в наибольшем дефиците сейчас курьеры, грузчики, строители, медики и складские работники.

По ее словам, в крупных онлайн-сервисах поиска работы число вакансий по дефицитным профессиям показывает рост на 30—40% в сравнении с началом прошлого года. «Число же размещенных резюме за тот же период выросло всего на 4—5%. Такая нехватка рабочей силы в большинстве случаев связана с отъездом мигрантов, экстенсивным ростом самозанятости в стране и демографией», — отметила Кислова.

Кроме того, эксперт заметила изменившееся поведение людей и их отношение к работе. «В нестабильной во всем мире ситуации люди просто стали менее инициативны в поисках новой работы и смене существующей. Для того чтобы привлечь на рынок труда необходимых специалистов, есть два пути: быстрый и долгий. Первый связан с тем, что компаниям придется улучшать условия труда, платить выше зарплату, вводить формат удаленной работы и неполной занятости, компенсировать проезд и питание, а иногородним сотрудникам предоставлять жилье», — рассказала она.

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Кислова уточнила, что такие условия, наверное, возможны только для избранных специалистов — тех, в ком работодатель нуждается больше всего. «Идя долгим путем, предприятие само организует обучающие (и, как правило, бесплатные) курсы для новых сотрудников. Либо заключает договор с обучающими центрами, которые ведут курсы переподготовки по востребованным на рынке профессиям», — пояснила эксперт.

На вопрос о выборе предстоящего обучения в вузе, Кислова ответила, что, во-первых, стоит присмотреться к специальностям в области интернет-технологий: программисты, разработчики, веб-дизайнеры, системные администраторы, тестировщики. «Во-вторых, инженеры-проектировщики: конструкторы, архитекторы. В-третьих, врачи, особенно узкопрофильные: кардиологи, хирурги, офтальмологи, логопеды, эндокринологи, диетологи и так далее. В-четвертых, также большая нехватка наблюдается среди педагогов. В-пятых, не потеряют своей востребованности на рынке и квалифицированные рабочие: слесари, сантехники, электрики, сварщики, мастера по ремонту часов, обуви, одежды», — заключила она.