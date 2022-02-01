Банки.ру и «Ренессанс Жизнь» запустили витрину сервисов подбора финансовых инструментов

Финансовый супермаркет Банки.ру и страховая компания «Ренессанс Жизнь» объединили усилия, чтобы создать эффективный инструмент для управления личным бюджетом. В его основе — витрина продуктов и сервисов, где клиент сможет подобрать для себя самый удобный и выгодный финансовый инструмент.

Раздел постоянно пополняется. Сейчас пользователи могут выбрать самые актуальные продукты.

Жить по средствам, копить и приумножать — важнейшие навыки, которым, как правило, не учат ни в школе, ни в институте. Кажется, будто проблему решает повышение дохода, но на деле с доходами растут и траты — на более комфортную жизнь. «Ренессанс Жизнь» предлагает решение по принципу Pay Yourself First (сначала заплати себе) — с помощью гибко настраиваемых накопительных программ пользователи могут сформировать собственный капитал, обеспечив надежное будущее для себя и близких.

Чтобы каждый мог выбрать подходящий лично ему инструмент управления капиталом, на Банки.ру появился раздел, в который будут добавляться специальные сервисы, позволяющие:

освоить базовые инструменты управления деньгами;

оптимизировать свои траты и накопления с помощью функции «персональное планирование»;

планировать целевые накопления — при выборе цели генератор подберет оптимальные программу, срок и сумму для ее достижения;

самостоятельно исключать или добавлять параметры предложения.

Например, накопительную программу можно дополнить страховкой на случай потери трудоспособности — при наступлении страхового случая компания будет вносить регулярные платежи по программе за вас, чтобы к концу срока действия программы вы получили всю сумму, указанную в договоре.

Раздел будет регулярно пополняться полезными материалами, инструкциями и разборами продуктов страхования жизни, образовательными курсами, финансовыми симуляторами и эксклюзивными продуктовыми подборками.

«Мы очень рады, что запустили совместный и долгосрочный проект с компанией «Ренессанс Жизнь». Накопительное страхование жизни стало неотъемлемой частью портфеля частных лиц в большинстве стран. Современные цифровые технологии упрощают приобретение и использование таких продуктов, делая их доступнее. Вместе с компанией «Ренессанс Жизнь» мы хотим разрушить все мифы вокруг этого направления страхования, дать нашим пользователям максимальную информационную и продуктовую поддержку и помочь им в достижении их финансовых целей», — прокомментировал руководитель направления «Инвестиции» Банки.ру Алексей Новиков.

«Благодаря технологичности бизнес-процессов и сервисов компании «Ренессанс Жизнь» мы уже сегодня можем в режиме онлайн кастомизировать под индивидуальные потребности клиента даже такой комплексный продукт, как накопительное страхование жизни. Уверен, что партнерство с Банки.ру, одним из главных финансовых порталов Рунета, даст синергетический эффект и мы вместе сможем донести идею и ценность долгосрочного страхования жизни до миллионов россиян, предлагая оптимальные решения в каждом конкретном случае», — отмечает вице-президент по стратегическому развитию страховой компании «Ренессанс Жизнь» Сергей Фаизов.

Пообщаться с сотрудниками «Ренессанс Жизни» и получить консультацию эксперта пользователи могут в онлайн-чате нового раздела.



Более подробную информацию о проекте можно получить на официальном сайте.