СберБанк повысил ставки по ипотеке

СберБанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил до 1 процентного пункта в зависимости от программы.

Теперь кредит на покупку готового или строящегося жилья доступен клиентам «с улицы» под 10,8—11,3% годовых, на строительство жилого дома — под 11,1%, на приобретение земельного участка и загородной недвижимости — под 10,8%, на покупку гаража или машино-места — под 11,6% годовых.

Если сумма кредита при покупке строящегося или готового жилья составляет более 12 млн рублей, заемщики могут воспользоваться специальной программой «Ипотека Плюс» со ставкой 10,1% годовых.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь можно под 10,6—11,1% годовых.

Процентная ставка по военной ипотеке сейчас составляет 9,8% годовых.

Остальные условия кредитования остались прежними. Для зарплатных клиентов банка по ряду программ действует дисконт в размере 0,5 п. п. При отказе клиента от страхования жизни предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. При приобретении готового жилья и загородной недвижимости в банке действуют скидки в размере 0,3 п. п., если недвижимость выбрана на Domclick.ru. Аналогичный дисконт предоставляется за согласие клиента на электронную регистрацию сделки.

Минимальный взнос из собственных средств заемщика составляет 10% от стоимости квартиры (20% — по «Ипотеке Плюс»), 25% от стоимости гаража/машино-места, участка, загородной недвижимости либо при строительстве жилого дома. Максимальное отношение «кредит/залог» при рефинансировании составляет 85%. Сумма кредитования может варьироваться от 300 тыс. до 100 млн рублей, а срок может достигать 30 лет. Подтверждение дохода для оформления ипотеки необязательно. Получить жилищный кредит могут и иностранные граждане при условии получения ими зарплаты на карту банка не менее двух месяцев. Процентная ставка для этой категории заемщиков начинается от 10,6% годовых.



За последнюю неделю ставки по ипотеке в среднем на 1 п. п. повысили и ряд других банков. В их числе банк «Открытие», Альфа-Банк, Райффайзенбанк, банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.