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СберБанк повысил ставки по ипотеке

01.02.2022 12:57
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2 Время прочтения: 3 минуты
Автор
Инна Солдатенкова, ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Инна Солдатенкова ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

СберБанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил до 1 процентного пункта в зависимости от программы.

Теперь кредит на покупку готового или строящегося жилья доступен клиентам «с улицы» под 10,8—11,3% годовых, на строительство жилого дома — под 11,1%, на приобретение земельного участка и загородной недвижимости — под 10,8%, на покупку гаража или машино-места — под 11,6% годовых.

Если сумма кредита при покупке строящегося или готового жилья составляет более 12 млн рублей, заемщики могут воспользоваться специальной программой «Ипотека Плюс» со ставкой 10,1% годовых.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь можно под 10,6—11,1% годовых.

Процентная ставка по военной ипотеке сейчас составляет 9,8% годовых.

Остальные условия кредитования остались прежними. Для зарплатных клиентов банка по ряду программ действует дисконт в размере 0,5 п. п. При отказе клиента от страхования жизни предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. При приобретении готового жилья и загородной недвижимости в банке действуют скидки в размере 0,3 п. п., если недвижимость выбрана на Domclick.ru. Аналогичный дисконт предоставляется за согласие клиента на электронную регистрацию сделки.

Минимальный взнос из собственных средств заемщика составляет 10% от стоимости квартиры (20% — по «Ипотеке Плюс»), 25% от стоимости гаража/машино-места, участка, загородной недвижимости либо при строительстве жилого дома. Максимальное отношение «кредит/залог» при рефинансировании составляет 85%. Сумма кредитования может варьироваться от 300 тыс. до 100 млн рублей, а срок может достигать 30 лет. Подтверждение дохода для оформления ипотеки необязательно. Получить жилищный кредит могут и иностранные граждане при условии получения ими зарплаты на карту банка не менее двух месяцев. Процентная ставка для этой категории заемщиков начинается от 10,6% годовых.

За последнюю неделю ставки по ипотеке в среднем на 1 п. п. повысили и ряд других банков. В их числе банк «Открытие», Альфа-Банк, Райффайзенбанк, банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.

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Лиц.№ 21
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Лиц.№ 1978
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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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Комментарии

2
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i*******@pfins.ru
01.02.2022 13:08
<p>за 3 года цены на квартиры выросли в 2 раза</p>
<p>ставка вернулась к 10%+</p>
<p>при этом в соседней новости: Зависимость России от импорта потребительских товаров достигла максимума с 2014 года</p>
1
Prostak2587
02.02.2022 16:28
<p>Пять раз с мая,дружку президента не нажрутся,а ему всё равно </p>
0

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