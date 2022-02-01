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Visa повышает с 1 февраля межбанковскую комиссию для супермаркетов за прием карт

01.02.2022 13:41
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ТАСС

Международная платежная система Visa с 1 февраля 2022 года увеличивает межбанковскую комиссию для супермаркетов за прием карт, а также исключает ряд премиальных карт из льготных программ по начислению интерчейнджа, сообщает ТАСС.

Межбанковская комиссия за прием карт для супермаркетов с 1 февраля вырастет с 1% до 1,3% от стоимости товаров. Кроме того, с этой даты из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и т. д. будет исключен ряд премиальных карт. Также будут исключены некоторые премиальные карты из обычных программ начисления интерчейнджа для ресторанов быстрого питания, транспорта, турагентов, авиакомпаний, а размер межбанковской комиссии увеличится с 0,5—1,65% до 2—2,3%.

Ранее, в сентябре 2021 года, в международной платежной системе, комментируя эти изменения для ТАСС, сообщили, что Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Пресс-служба компании также обратила внимание, что изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями.

Кроме того, ранее сообщалось о планах Visa в 2022 году в три этапа отменить льготные программы для магазинов с большими объемами продаж: с 8 июля — для магазинов мебели, занимающихся продажей в том числе товаров для дома, строительных материалов, товаров для садоводства и т. д, с 5 августа — для магазинов бытовой техники, а с 30 сентября — для курьерских служб. В результате интерчейндж будет зависеть от категории карты оплаты и станет варьироваться от 1,5% до 2,3%.

Среди факторов, которые могут повлиять на финансовые результаты платежных систем, названы ограничения, связанные с коронавирусом, усиление надзора и регулирования на различных рынках, рост конкуренции, в том числе и со стороны технологических компаний.

 31.01.2022 09:09

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Комментарии

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grigoryev_eu
grigoryev_eu
01.02.2022 23:17
<p>47439,Виза платит кэш-бек, а Мир - нет.</p>
1
g*******@mail.ru
02.02.2022 09:27
<p>grigoryev_eu,интересно, можно ли ожидать повышения кэшбека в данной категории?</p>
1

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