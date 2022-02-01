Туриндустрия хочет привлекать работников в отрасль с помощью господдержки

Стремясь решить возникшую из-за пандемии проблему дефицита кадров, представители туриндустрии предлагают властям рассмотреть возможность привлекать на работу в отрасль мигрантов, пенсионеров и школьников, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Центра развития кадрового потенциала при Российском госуниверситете туризма и сервиса, направленное в Минтруд, Минэкономики и Ростуризм.

В частности, предлагается установить льготы для предприятий индустрии гостеприимства и общепита (HoReCa), привлекающих пенсионеров, нанимать на работу школьников старше 14 лет. Кроме того, центр рекомендует отменить плату за патент для граждан из стран ближнего зарубежья при трудоустройстве в туризме. Еще одно предложение — снижение ставки страховых взносов с доходов работников профильных предприятий.

В Минтруде подтвердили факт получения письма. Но там добавили, что не видят дефицита кадров в сегменте HoReCa. На портале «Работа России» сейчас представлено 7 тыс. вакансий в этом секторе, а работу ищут 92 тыс. соискателей, отметили в министерстве.

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Проректор РГУТИС Евгений Родионов пояснил, что текст обращения — консолидированная позиция туриндустрии. По его мнению, заложенные в отраслевом нацпроекте темпы развития туристической инфраструктуры в стране сейчас могут быть осложнены из-за нехватки линейного персонала. Он отметил, что туркомпании, сократив в первый год пандемии численность сотрудников, сейчас сталкиваются с трудностями при их найме: многие предпочли перейти на работу в смежные сферы, в частности, в доставку.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников согласен, что нехватка кадров в туриндустрии прослеживалась и до пандемии, а сейчас ситуация усугубилась. «Неоднородность в регионах ограничительных мер в пандемию не позволяет туротрасли регулировать численность персонала», — отметил он. Более того, подчеркнул эксперт, например, гостиницам сложно конкурировать со смежными сферами из-за более низкого фонда оплаты труда: повышать зарплаты при рентабельности 3—5% бизнес не готов. Еще одной проблемой отрасли Кожевников называет традиционный для туристического рынка сезонный характер занятости линейного персонала — сейчас многие сотрудники не заинтересованы в таких условиях.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов добавил, что в отелях сейчас существует дефицит в 20—30% от штатной численности персонала. Эксперт связывает это с оттоком мигрантов и отсутствием резервов для повышения зарплат. Но Прасов сомневается, что решить проблему удастся за счет господдержки образовательных инициатив. Эффективным инструментом он называет снижение налоговой нагрузки на бизнес, которое позволило бы увеличить фонд оплаты труда.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин констатирует, что пандемия способствовала перетоку линейного персонала из числа мигрантов в более доходные сферы. Он напомнил, что острая нехватка персонала продолжает ощущаться во многих отраслях.