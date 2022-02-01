В государственной информационной системе ЖКХ появились новые функции

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ провело очередной этап модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, система доработана с целью обеспечения возможности проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме онлайн без предварительного проведения очного собрания, сообщается на сайте Минстроя.

Как рассчитывают в министерстве, это поможет популяризировать среди граждан онлайн-формат проведения собраний собственников. Проведение собраний собственников онлайн в том числе позволит исключить возможность фальсификации результатов голосования и уменьшит затраты собственников на проведение таких собраний.

Кроме того, появилась возможность межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты в части предоставления субсидий и компенсаций на жилищно-коммунальные услуги. Эта опция позволит упростить процесс получения субсидий и компенсаций на ЖКУ. Теперь гражданам не нужно самостоятельно получать справки у ресурсоснабжающих организаций об отсутствии долгов за ЖКУ — органы социальной защиты будут получать эту информацию из ГИС ЖКХ в автоматизированном режиме, поясняет Минстрой.

В ближайшее время также планируется обновить мобильное приложение ГИС ЖКХ. Среди основных задач названы обеспечение более удобного интерфейса, а также предоставление пользователям новых сервисов в сфере ЖКХ.



«Система обеспечивает граждан, организации и органы власти необходимой информацией о жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы постоянно совершенствуем ГИС ЖКХ на основании обратной связи пользователей. Основной целью работы является создание максимально прозрачных отношений между гражданами и поставщиками услуг. Граждане смогут контролировать соблюдение условий по договорам ЖКУ, получать большее количество услуг онлайн, выбирать поставщиков этих услуг и многое другое», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.