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В государственной информационной системе ЖКХ появились новые функции

01.02.2022 14:24
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4 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ провело очередной этап модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, система доработана с целью обеспечения возможности проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме онлайн без предварительного проведения очного собрания, сообщается на сайте Минстроя.

Как рассчитывают в министерстве, это поможет популяризировать среди граждан онлайн-формат проведения собраний собственников. Проведение собраний собственников онлайн в том числе позволит исключить возможность фальсификации результатов голосования и уменьшит затраты собственников на проведение таких собраний.

Кроме того, появилась возможность межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты в части предоставления субсидий и компенсаций на жилищно-коммунальные услуги. Эта опция позволит упростить процесс получения субсидий и компенсаций на ЖКУ. Теперь гражданам не нужно самостоятельно получать справки у ресурсоснабжающих организаций об отсутствии долгов за ЖКУ — органы социальной защиты будут получать эту информацию из ГИС ЖКХ в автоматизированном режиме, поясняет Минстрой.

В ближайшее время также планируется обновить мобильное приложение ГИС ЖКХ. Среди основных задач названы обеспечение более удобного интерфейса, а также предоставление пользователям новых сервисов в сфере ЖКХ.

«Система обеспечивает граждан, организации и органы власти необходимой информацией о жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы постоянно совершенствуем ГИС ЖКХ на основании обратной связи пользователей. Основной целью работы является создание максимально прозрачных отношений между гражданами и поставщиками услуг. Граждане смогут контролировать соблюдение условий по договорам ЖКУ, получать большее количество услуг онлайн, выбирать поставщиков этих услуг и многое другое», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

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Комментарии

4
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НеПётрНеПравдин
НеПётрНеПравдин
01.02.2022 15:18
<p>Ни фига не работает эта ГИС ЖКХ - 2. Чиновники со своиими министрами, программистами и технарями сунули свои шелудивые ручонки в систему, вот и антирезультат. По шелудивым ручонкам надо крепко давать. чтобы их не совали. Работает сисотема - не лезь, не занимайся вредительством.</p>
0
b0m8er
b0m8er
01.02.2022 15:29
<p>Не работала, не работает и не будет работать ещё оооочень долго эта лабуда. Без полной интеграции и автоматизацитирует по всей цепочке начиная с Росреестра заканчивая тетей Галей, принявшей платёж в кассу ЖЭУ ничего не будет работать. Пока нет единой номенклатуры услуг, единых лицевых счётов у всех участников рынка и связи между этим всем на основе какого-то единого идентификатора, ничего не будет работать. </p>
2
sergg65
sergg65
01.02.2022 17:22
<p>Между гражданами и поставщиками услуг виртуознейшим образом вписаны УК и всемогущий МФЦ . Эта связочка великолепно дурит и обсчитывает население . И способов борьбы с ними нет . При этом ведь есть Мосэнерго где действительно все прозрачно ...</p>
2
ugor
ugor
02.02.2022 09:48
<p>Надо переквалифицироваться в управдомы!(Остап Ибрагимович)</p>
0

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