Официальный курс доллара снизился на 34 копейки, евро — вырос на 28

Банк России установил официальные курсы валют на 2 февраля.

Курс доллара понизился на 34 копейки, составив 77,1302 рубля (77,4702 рубля на 1 февраля). Курс евро вырос на 28,37 копейки до 86,7869 рубля (с 86,5032 рубля на 1 февраля).

На Московской бирже на 14:11 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 60 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 64 копейки, валюты стоят 76,71 и 86,36 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника: 76,68—77,38 рубля за доллар и 86,34—87 рублей за евро.