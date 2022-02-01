Все новости

Официальный курс доллара снизился на 34 копейки, евро — вырос на 28

01.02.2022 14:35
887
Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 2 февраля.

Курс доллара понизился на 34 копейки, составив 77,1302 рубля (77,4702 рубля на 1 февраля). Курс евро вырос на 28,37 копейки до 86,7869 рубля (с 86,5032 рубля на 1 февраля).

На Московской бирже на 14:11 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 60 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 64 копейки, валюты стоят 76,71 и 86,36 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника: 76,68—77,38 рубля за доллар и 86,34—87 рублей за евро.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Обзор рынков от Банки.ру: ​российские активы вновь пользуются спросом
Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»