Банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки по вкладам основной линейки

Банк «Санкт-Петербург» с 1 февраля повышает процентные ставки по вкладам основной линейки — продуктам «Стратег», «Рантье» и «Управляемый». Увеличение составит до 1 процентного пункта в зависимости от типа, срока и суммы вклада, следует из сообщения кредитной организации.

Вклад «Стратег» позволяет устанавливать гибкий срок вложения и делать дополнительные взносы. Ставка составляет до 8% годовых при оформлении депозита онлайн и до 7,6% — офлайн.

«Рантье» предусматривает ежемесячную выплату дохода. Максимальная ставка по вкладу теперь равна 7,3% годовых при его открытии онлайн и 6,9% при оформлении в офисе.



Вклад «Управляемый» предполагает возможность делать дополнительные взносы и частично снимать средства со счета. Ставки по этому продукту на сроки полгода и год привязаны к ключевой ставке. Уточним, что в целом для всех сроков (месяц, три месяца, полгода, год) диапазон ставок составляет 5—6,5% при онлайн-оформлении и 4,6—6,1% при офлайн-оформлении депозита.