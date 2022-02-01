Банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки по вкладам основной линейки

Банк «Санкт-Петербург» с 1 февраля повышает процентные ставки по вкладам основной линейки — продуктам «Стратег», «Рантье» и «Управляемый». Увеличение составит до 1 процентного пункта в зависимости от типа, срока и суммы вклада, следует из сообщения кредитной организации.
Вклад «Стратег» позволяет устанавливать гибкий срок вложения и делать дополнительные взносы. Ставка составляет до 8% годовых при оформлении депозита онлайн и до 7,6% — офлайн.
«Рантье» предусматривает ежемесячную выплату дохода. Максимальная ставка по вкладу теперь равна 7,3% годовых при его открытии онлайн и 6,9% при оформлении в офисе.
Вклад «Управляемый» предполагает возможность делать дополнительные взносы и частично снимать средства со счета. Ставки по этому продукту на сроки полгода и год привязаны к ключевой ставке. Уточним, что в целом для всех сроков (месяц, три месяца, полгода, год) диапазон ставок составляет 5—6,5% при онлайн-оформлении и 4,6—6,1% при офлайн-оформлении депозита.
Самые популярные вклады с онлайн-заявкой
|Название
|Ставка, %
|Мин. сумма, ₽
|Мин. срок, дней
|9.4%
|от 10000
|367
|
Лиц.№ 705
|8.75%
|от 50000
|300
|
Лиц.№ 429
|от 9%
|от 50000
|365
|
Лиц.№ 2272
|9%
|от 50000
|375
|
Лиц.№ 3255
|9.4%
|от 100000
|368
|
Лиц.№ 3311