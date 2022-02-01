Автомобили и арестованное имущество будут исключены из расчета нуждаемости семей

Автомобили и имущество под арестом исключат с 1 апреля 2022 года из расчета комплексной оценки нуждаемости семей при назначении детских выплат. Эти и ряд других изменений утверждены в правила комплексной оценки нуждаемости, которые применяются при назначении выплат на детей от трех до семи лет, выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, следует из сообщения Минтруда.



«Согласно утвержденным изменениям, при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий», — отмечается в сообщении ведомства.

Также исключаются из учета некоторые виды доходов при расчете среднедушевых доходов семьи: целевые средства на развитие собственного дела; средства материнского капитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.



Кроме того, существенно смягчается правило «нулевого дохода» для беременных женщин. Теперь, если шесть месяцев беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода, женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Кроме того, правило «нулевого дохода» не будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышает 12 недель.

Как уточняется, эти изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

Постановлением также вводится возможность подачи заявления на выплату на детей от трех до семи лет по месту фактического жительства, если соответствующая возможность предусмотрена региональным нормативным актом. Помимо этого, устанавливается беззаявительный перерасчет выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума.

Напомним, при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно, выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет, а также выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, проводится комплексная оценка нуждаемости, предполагающая помимо оценки доходов также оценку имущественной обеспеченности, финансовых накоплений и правило «нулевого дохода» — то есть оценку использования гражданами своего трудового потенциала.