Газпромбанк повысил ставки по накопительным счетам

Газпромбанк с 1 февраля поднял ставки по накопительным счетам. Повышение составило 0,25—0,5 процентного пункта, уточняется в сообщении банка.

По счету «Трать и копи» максимальная ставка теперь составляет 10% годовых. Для получения такой доходности нужно подключить программу лояльности «Процент+» и ежемесячно тратить от 50 тыс. рублей; при тратах на сумму от 15 тыс. до 49 999 рублей ставка составит 9,5% годовых. Надбавка за покупки в рамках программы «Процент+» выплачивается на остаток до 1,5 млн рублей. При ежемесячных тратах от 100 тыс. рублей клиент может получить максимальную доходность на остаток до 10 млн рублей.

По счету «Управляй процентом», который предусматривает надбавку за пополнения, максимальная ставка составила также 10% годовых. Такая ставка действует в первые два расчетных периода (календарных месяца) для клиентов, у которых в течение последних 90 календарных дней отсутствовали действующие договоры срочных банковских вкладов и договоры банковских счетов. При этом надбавки к базовой процентной ставке за пополнение счета в указанный период не применяются.

С третьего расчетного периода доходность зависит от суммы пополнения счета. Клиенты, которые с 1-го по 10-е число месяца вносят на счет от 150 тыс. рублей, смогут получить в следующем месяце 8,25% годовых, следует из релиза ГПБ. При внесении суммы от 15 тыс. до 74 999 рублей ставка составит 7,75% годовых, от 75 тыс. до 149 999 рублей — 8%.

Максимальная ставка 10% годовых, а также процентная ставка с учетом надбавки действуют в том случае, если в расчетном периоде клиент держит на счете минимальный остаток до 1,5 млн рублей включительно. К сумме свыше 1,5 млн рублей применяется базовая процентная ставка в размере 6,75% годовых.



Максимальная ставка по продукту «Накопительный счет» увеличена до 7,75% годовых. На данном счете должен быть минимальный остаток в 5 тыс. рублей в расчетном периоде, других дополнительных условий и ограничений не предусмотрено.