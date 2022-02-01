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CloudPayments начала принимать бесконтактную оплату Apple Pay по картам «Мир»

01.02.2022 20:53
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

У партнеров CloudPayments появилась возможность принимать онлайн-платежи от покупателей — держателей карт «Мир» с помощью Apple Pay, сообщила пресс-служба сервиса.

Как уточнили в компании, данная опция стала возможна в России только с конца апреля 2021 года и была изначально запущена среди российских банков. Теперь к этому нововведению подключились также и платежные сервисы.

«Для партнеров CloudPayments, использующих технологию «Всплывающий Widget», новая функция доступна автоматически, а для технологий Mobile SDK и Checkout необходимо изменить настройки. Инструкция представлена на сайте CloudPayments», — говорится в релизе.

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