CloudPayments начала принимать бесконтактную оплату Apple Pay по картам «Мир»

У партнеров CloudPayments появилась возможность принимать онлайн-платежи от покупателей — держателей карт «Мир» с помощью Apple Pay, сообщила пресс-служба сервиса.

Как уточнили в компании, данная опция стала возможна в России только с конца апреля 2021 года и была изначально запущена среди российских банков. Теперь к этому нововведению подключились также и платежные сервисы.

«Для партнеров CloudPayments, использующих технологию «Всплывающий Widget», новая функция доступна автоматически, а для технологий Mobile SDK и Checkout необходимо изменить настройки. Инструкция представлена на сайте CloudPayments», — говорится в релизе.