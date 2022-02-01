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Минфин проведет 2 февраля аукцион по размещению ОФЗ после двухнедельного перерыва

01.02.2022 17:13
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Минфин проведет 2 февраля аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в сообщении ведомства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

«Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — сказано в сообщении.

Напомним, Минфин решил не проводить аукционы по размещению ОФЗ 19 и 26 января в связи с волатильностью на финансовых рынках.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ намерено в I квартале 2022 года разместить ОФЗ в объеме 700 млрд рублей.

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