Оплата проезда «Тройкой» будет доступна в 28 регионах

Количество российских регионов, где для оплаты проезда будут принимать карту «Тройка», в этом году может вырасти до 28. Среди них, в частности, Ростов, Воронеж, Пермь, Орел и Ингушетия, говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

«В этом году планируем запустить карту «Тройка» в новых городах. Регионы заинтересованы в том, чтобы развивать транспорт и внедрять передовые технологии, признанные во всем мире. В этом году воспользоваться «Тройкой» можно будет в трети всех субъектов России. В будущем это позволит иметь единую транспортную карту по всей России, что очень удобно для жителей. Это соответствует большим планам по развитию мультимодального проезда в рамках принятой президентом РФ транспортной стратегии страны до 2030 года», — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Сейчас единая билетная система уже есть в 14 регионах и городах.

В департаменте транспорта напоминают, что благодаря «Тройке» регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.