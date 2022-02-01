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Оплата проезда «Тройкой» будет доступна в 28 регионах

01.02.2022 17:58
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Количество российских регионов, где для оплаты проезда будут принимать карту «Тройка», в этом году может вырасти до 28. Среди них, в частности, Ростов, Воронеж, Пермь, Орел и Ингушетия, говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

«В этом году планируем запустить карту «Тройка» в новых городах. Регионы заинтересованы в том, чтобы развивать транспорт и внедрять передовые технологии, признанные во всем мире. В этом году воспользоваться «Тройкой» можно будет в трети всех субъектов России. В будущем это позволит иметь единую транспортную карту по всей России, что очень удобно для жителей. Это соответствует большим планам по развитию мультимодального проезда в рамках принятой президентом РФ транспортной стратегии страны до 2030 года», — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас единая билетная система уже есть в 14 регионах и городах.

В департаменте транспорта напоминают, что благодаря «Тройке» регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.

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