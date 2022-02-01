В Счетной палате предложили решение проблемы с неиспользованными остатками маткапитала у граждан

Неиспользованные остатки материнского капитала на общую сумму 4,7 млрд рублей скопились на лицевых счетах почти 1 млн граждан РФ. Пенсионный фонд при этом продолжает тратить средства на администрирование этих счетов, заявил в интервью ТАСС аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин.

«Мы столкнулись с тем, о чем не знали ни мы, ни мамы, получающие маткапитал. Когда мы проверили лицевые счета, оказалось, что почти у 1 миллиона граждан остались неиспользованные остатки материнского капитала на общую сумму 4,7 миллиарда рублей», — рассказал он.

Штогрин пояснил, что остатки накопились вследствие ежегодной индексации материнского капитала с 1 января. Так, если женщина пишет заявление о направлении средств маткапитала на ту или иную цель в декабре, то решение о перечислении денег принимается в январе, когда сумма выплаты уже проиндексирована. При этом Пенсионный фонд обязан перечислить сумму, которая указана в заявлении.

«Таким образом у 858 тысяч человек образовались остатки на счетах — у кого 5 тысяч, у кого 10 тысяч, у кого-то 25 тысяч. И у некоторых граждан они не востребованы десять лет. Главное, что Пенсионный фонд не обязан информировать людей, что у них эти остатки есть, и только тратит деньги на администрирование этих счетов и каждый год их индексирует», — подчеркнул аудитор.

Счетная палата предлагает единовременно выплатить эти суммы гражданам и в дальнейшем сразу перечислять россиянам образующиеся вследствие индексации излишки. По словам Штогрина, правительство поддержало это предложение.



«Поскольку это решение простое и здесь есть дополнительные затраты у Пенсионного фонда, думаю, что с 1 января 2023 года механизм уже будет отработан», — добавил аудитор.