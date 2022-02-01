«Росгосстрах» расширил возможности выбора рисков в страховании от несчастных случаев

«Росгосстрах» обновил линейку продуктов по страхованию от несчастных случаев и болезней. Как рассказали в страховой компании, новый продукт «Ваша защита» получил дополнительную клиентскую ценность за счет расширения возможности подбора актуальных для страхователя рисков, выбора подходящей страховой суммы и включения медицинских услуг.

Приобрести продукт «Ваша защита» можно у страховых агентов и в офисах «Росгосстраха», на официальном сайте компании, а также у ее партнеров. Обновленная линейка включает как некредитные программы страхования жизни и здоровья, в том числе при любительских занятиях спортом, так и кредитную программу, обеспечивающую финансовую защиту клиента на случай непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем. Каждая программа имеет несколько вариантов, подходящих под разные возрастные категории застрахованных и различающихся пакетами страховых рисков, страховыми суммами и тарифами. К пакету рисков, входящих в покрытие некредитных программ, можно еще добавить опцию «Телемедицина», а в кредитные программы — «Телемедицину» и «Медицинскую помощь», включающую скорую неотложную помощь, экстренную госпитализацию и, для одного из вариантов, реабилитационно-восстановительное лечение. При оформлении полиса во всех каналах продаж, кроме агентского, в пакет можно включить и риски, связанные с укусом клеща.

«Мы стараемся делать наши продукты страхования от несчастных случаев более понятными и доступными — в том числе и по цене. Так, например, возможность установить сублимит по риску «телесные повреждения» — когда максимальная выплата при получении травмы составляет до половины страховой суммы — предполагает использование понижающего коэффициента к тарифу при определении стоимости полиса», — отмечает начальник управления андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Анна Комиссарова.

В сообщении компании также подчеркивается, что продукты новой линейки «Ваша защита» не предусматривают повышающих коэффициентов в зависимости от профессии застрахованного.

По словам Комиссаровой, вариативность программ также способствует повышению доступности страхования от несчастных случаев. Традиционно в покрытие таких полисов входят риски ухода из жизни или установления инвалидности в результате несчастного случая, а также риски получения телесных повреждений. Теперь клиенты «Росгосстраха» могут выбрать либо весь этот пакет основных рисков, либо те из них, которые они считают для себя наиболее актуальными, и за счет этого приобрести программу страховой защиты дешевле.



Что касается страховой суммы, которая является определяющей для цены полиса, то в некредитных программах страхователи могут выбирать в пределах от 30 тыс. до 1 млн рублей, а в кредитных — от 30 тыс. до 3 млн. При этом эксперты «Росгосстраха» не рекомендуют сознательно «играть на понижение», чтобы снизить стоимость полиса, поскольку от страховой суммы зависит и размер страхового возмещения. «Например, по риску «телесные повреждения» выплаты производятся по специальной таблице, учитывающей тяжесть полученной травмы. И те, кто приобретает полис с минимальной страховой суммой (например, для допуска на какие-то соревнования или мероприятия), могут столкнуться с тем, что выплата не совсем адекватна полученным повреждениям», — предупреждает Комиссарова.