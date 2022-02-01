Минтруд рассказал об автоматической индексации выплат по cоцконтрактам и других новациях в этой сфере

Граждане, заключившие в 2021 году социальный контракт на поиск работы или для преодоления трудной жизненной ситуации, будут получать в 2022 году ежемесячные выплаты, пересчитанные с учетом актуального прожиточного минимума в регионе на момент предоставления выплаты. Об этом сообщает Минтруд, поясняя, что раньше в расчете выплат использовалась величина прожиточного минимума, установленная на момент заключения соцконтракта. Такие изменения распространятся на все выплаты, произведенные с 1 января 2022 года, то есть граждане, которые уже получили выплаты в январе, получат перерасчет.

Кроме того, увеличено число социальных контрактов, заключаемых регионами для развития личных подсобных хозяйств. Так, предусмотрено повышение лимитов распределения социальных контрактов по ведению личного подсобного хозяйства с 20% до 25% от общего числа заключенных контрактов.

Также теперь на средства социальных контрактов, заключенных для развития гражданином собственного дела, можно будет приобретать лицензии (на программные продукты, осуществление отдельных видов деятельности). Приобретение лицензий актуально для многих сфер, в том числе тех, в которых трудятся самозанятые граждане: например, лицензий на специальное программное обеспечение (видеоредакторы, программы для проектирования), на осуществление отдельных видов деятельности (перевозка пассажиров). К реализации соцконтрактов по осуществлению предпринимательской деятельности будут привлекаться организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства — центры «Мой бизнес». Эта новация была проработана совместно с Минэкономразвития России, уточняет Минтруд.

«Изменения позволят субъектам более гибко оказывать государственную социальную поддержку на основании соцконтракта, одновременно сохраняя акцент на таких эффективных мероприятиях, как поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела и др.», — отмечается в сообщении Минтруда.



Ведомство напоминает, что социальный контракт — это договор (соглашение) о взаимных обязательствах между получателем адресной социальной помощи и органом социальной защиты населения по месту жительства гражданина, в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин, в свою очередь, — реализовать мероприятия, предусмотренные в договоре. По предварительным данным 2021 года, когда социальный контракт впервые был распространен на все регионы страны, доходы получателей такой помощи увеличились в среднем в 1,6 раза.