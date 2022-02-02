Рубль немного укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль укрепляется к доллару и с колебаниями — к евро на утренних торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,64 рубля, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:06 стоил 86,44 рубля (плюс 1 копейка), а на 8:11 курс составил 86,4 рубля (минус 3 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,62—76,79 рубля за доллар и 86,35—86,56 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:29 прибавляет 0,28% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 558,07 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.