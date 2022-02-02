Отток компаний с рынка достиг минимального значения с 2017 года

Российский бизнес стал реже уходить с рынка: чистый отток предприятий в 2021 году сократился в четыре раза по сравнению с пандемическим 2020-м и составил 152 тыс. компаний — минимум с 2017 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС. Согласно статистике налоговой, за последний год закрылось 1,2 млн юрлиц и ИП, а открылось чуть больше миллиона.

По данным статистики ФНС, в 2021 году было ликвидировано на 20% меньше компаний, чем в 2020-м: 1,2 млн фирм против 1,5 млн. Большую часть из них традиционно составили ИП и крестьянские фермерские хозяйства — на них пришлось около 70%, или 813 тыс. закрытых компаний.

Чаще всего они уходили с рынка сами, в связи с решением о прекращении деятельности (его приняли 519 тыс. ИП), однако эта причина не была единственной. В почти 16 тыс. случаев ИП были упразднены из-за смерти бизнесмена, 2,9 тыс. предприятий прекратили существование в связи с аннулированием документа, подтверждающего право их владельцев проживать в России, а 1,5 тыс. ИП обанкротились, следует из статистики налоговой. При этом 259 тыс. ИП прекратили деятельность в связи с принудительным исключением из реестра. Под эту меру подпадают предприниматели, которые более 15 месяцев не сдают налоговую отчетность или не продлевают действие патента. Исключение позволяет им не накапливать долги по налогам.

Упраздненных юрлиц оказалось в два раза меньше, чем закрытых ИП: по данным налоговой, это 405 тыс. фирм. При этом по сравнению с 2020 годом их количество сократилось на 26%. При рассмотрении причин ликвидации ФНС выяснила, что большинство таких юрлиц (60%, или 330 тыс.) признали покинувшими рынок по решению органа, регистрирующего их в ЕГРЮЛ, — это возможно, если в последние 12 месяцев они не предоставляли отчетности и не осуществили ни одной операции по банковским счетам. Более 61 тыс. компаний самостоятельно приняли решение прекратить деятельность, а 10 тыс. перестали существовать в результате реорганизации.

Рекордно низкое сокращение числа компаний стало возможным благодаря активной регистрации новых ИП — их стало больше на 825 тыс., что на треть превышает прирост предыдущего года. А число новых юрлиц осталось на одном уровне с 2020-м и составило 241 тыс.

«Бизнес, который оказался наименее устойчивым к новым условиям работы — к пандемии, «удаленке», сокращению спроса, нестабильности и серьезной волатильности не только финансов, но и вообще рынков, в значительной степени прекратил свое существование в более раннем периоде, то есть в 2020 году», — отметил член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин.

По мнению эксперта, наиболее активное сокращение числа компаний в 2021 году происходило в сфере общепита, производства и ретейла, который активно поглощали крупные сети — как федеральные, так и местные. В то же время новые бизнесы чаще всего регистрировались в сфере IT, так как она в значительной степени поддерживается налоговыми льготами, а также в области строительства, доставки товаров и обслуживания удаленной работы и жизни людей.