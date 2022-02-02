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Госдолг США впервые превысил 30 трлн долларов

02.02.2022 09:00
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ТАСС

Государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил 30 трлн долларов. Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют данные, обнародованные во вторник Минфином США.

В опубликованном Минфином документе в графе «совокупный государственный долг» обозначена сумма 30,012 трлн долларов. Это рекордный показатель американского госдолга за все время его существования.

Как пишет газета The New York Times, текущие значения были достигнуты на несколько лет раньше, чем предполагалось. Это стало результатом триллионных федеральных расходов, которые Соединенные Штаты направили на борьбу с пандемией, включая 5 трлн долларов для выплаты расширенных пособий по безработице, финансовой поддержки малого бизнеса и стимулирующих выплат, профинансированных заемными деньгами.

На фоне снижения числа случаев COVID-19 в первой половине 2021 года в экономике США наблюдался резкий восстановительный рост ВВП: 6,3% в I квартале и 6,7% во II квартале. Однако в III квартале рост замедлился до 2,3%. Эксперты связали это с распространением штамма «омикрон», высокой инфляцией (по итогам декабря 2021 года она достигла отметки 6,8% — это самый высокий показатель с 1982-го) и проблемами в глобальных цепочках поставок.

В последний год президентства Дональда Трампа (2020-й) американская экономика сократилась на 3,5% — это первое падение после финансового кризиса 2008 года и самое значительное после 1946-го (тогда ВВП страны сократился на 11,6%). По итогам первого года президентства Джо Байдена Федеральная резервная система прогнозирует рост на 5,5%. Из-за продолжающейся пандемии правительство США также вынуждено брать все больше займов — по состоянию на конец 2021 года госдолг составлял более 29 трлн долларов (около 125% ВВП), что вынудило власти поднять потолок госдолга до 31,4 трлн.

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Комментарии

1
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SL/TP
02.02.2022 19:00
<p>Да будет и 60 трлн и 90 тоже и что? То что они самые высокоэффективные никто в цивилизованных странах не оспаривает. А набить кубышку и сидеть на ней, отгоняя палкой своих и давая деньги Африке - это только у нас могут. И как это назвать? Лучше промолчу - итак большинству понятно что это такое и как это на самом деле называется. Совести нет! </p>
2

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