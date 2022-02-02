Обзор рынков от Банки.ру: на мировых рынках покупки преобладают

К середине недели покупки на мировых рынках продолжают преобладать, несмотря на учет инвесторами возможности активного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США. Инвесторы ожидают пяти повышений ставки американским регулятором в 2022 году, а также старта программы сокращения баланса, параметры которой могут быть оглашены на одном из ближайших заседаний, что покажет скорость оттока долларовой ликвидности с рынков.

Несмотря на это, по итогам вторника мировые рынки смогли продемонстрировать позитивную динамику. Поводом к покупкам выступили хорошие данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые удерживают позиции выше отметки 50 пунктов, что говорит о продолжении роста деловой активности в секторе, несмотря на быстрое распространение коронавируса и возможность ухудшения монетарных условий в будущем.

На таком фоне вчера индексы MSCI World и MSCI EM, демонстрирующие динамику развитых и развивающихся рынков, прибавили 0,9% и 0,5% соответственно. В США после слабого старта торгов, к концу сессии основные индексы перешли к росту, в результате чего Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,8% и 1,1%. В лидеры за океаном выбился нефтегазовый сектор, индекс которого по итогам дня поднялся на 3,5%. Компанию ему составили финансовый и сырьевой сектора, рост которых превысил 1%.

Сегодня утром на рынках сохраняются позитивные настроения. В Азии ведущие индексы прибавляют в пределах 1,9%. Фьючерсы на основные американские индексы предпринимают попытки продолжения роста. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,4%, вновь выйдя в район 89,5 доллара за баррель. Из макроэкономической статистики в ходе торгов инвесторы обратят внимание на предварительные данные по инфляции в еврозоне и отчет ADP о занятости в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив торги в районе 3 548 пунктов. Сегодня на старте основной сессии, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит российскому рынку преодолеть отметку 3 550 пунктов и выйти к вчерашним максимумам. В ходе торгов позитивные настроения на нашем рынке могут сохраниться, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 3 600 пунктов. Это будет говорить в пользу сценария продолжения восстановления нашего рынка с целями в районе 3 800—3 900 пунктов.



В валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль продолжает укрепляться к основным мировым валютам, доллар и евро теряют 0,2% и 0,1% соответственно. Этому способствует сохранение ценами на нефть позиций у многолетних максимумов, а также снижение геополитической напряженности. Последнее поддерживает смещение фокуса инвесторов на фундаментальные факторы, согласно которым рубль выглядит недооцененным, а более адекватными уровнями для пары доллар/рубль выступает диапазон 73—75 рублей. В случае дальнейшего снижения геополитических рисков ожидаем в ближайшие сессии отступления американской валюты к верхней границе данного коридора.