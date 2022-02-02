«Индекс миллиардеров»: состояние 25 богатейших россиян сократилось с начала года на 17,8 млрд долларов

Состояние 25 богатейших бизнесменов России сократилось с начала года на 17,83 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Bloomberg. Больше всех — 2,5 млрд — за январь потерял член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко, следует из данных «индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов с начала года потерял 1,67 млрд долларов, глава «Новатэка» Леонид Михельсон — 1,65 млрд.

Потери председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина агентство Bloomberg оценило в 1,18 млрд долларов, председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова — в 1,09 млрд. Предприниматель Роман Абрамович и сенатор Сулейман Керимов, по информации Bloomberg, потеряли по 1,08 млрд долларов, основной акционер группы «ПИК» Сергей Гордеев — почти 0,99 млрд, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков — 0,94 млрд.



Информационное агентство Bloomberg с марта 2012 года публикует «индекс миллиардеров», куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.