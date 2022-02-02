В России увеличилось количество обоснованных жалоб на коллекторов

Судебные приставы получают все больше жалоб на действия взыскателей, пишет «Коммерсант», уточняя, что одновременно резко выросла доля обращений, признанных обоснованными.

По данным Федеральной службы судебных приставов, по итогам прошлого года в ведомство поступило 40,2 тыс. обращений на действия взыскателей. Это на 8% больше, чем годом ранее. При этом значительно выросло и число жалоб, которые признаны обоснованными, — более 13% в целом за год против 8–9% в 2018–2020 годах. Показатель резко взлетел в последние месяцы года, достигнув в декабре 18,4%, следует из материалов ФССП.

Тенденция связана с ростом информированности должников о своих правах, говорят участники рынка. Кроме того, на рынке активизировались службы взыскания банков и МФО, которые не состоят в реестре, но на которых распространяются нормы закона по возврату просроченной задолженности, указывают они. ФССП принимает обращения на всех лиц, осуществляющих деятельность по взысканию. Причем зачастую организации, на которые поступают жалобы, не состоят ни в одном реестре, подчеркнул президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Нарушения чаще всего происходят из вольного толкования норм закона, позволяющих заключать допсоглашения к договору, регламентирующие более высокую частоту контактов с должником, а зачастую и виды взаимодействия, которые законом не предусмотрены вовсе (например, контакты с близкими, родственниками, коллегами и соседями должника), перечислил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

При нарушении профильного законодательства размер штрафов для участников рынка взыскания одинаков, а вот последствия могут разниться. В частности, для банков, МФО и коллекторских агентств размер штрафа варьируется в пределах 50–500 тыс. рублей, но для последних уже с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, которое обычно назначается в случае регулярного выявления нарушений. Кроме того, помимо административной ответственности в их отношении может быть принято решение об исключении из реестра, отметил эксперт. Для лиц, которые осуществляют деятельность по возврату задолженности, не будучи включенными в реестр, штрафы максимально высокие — от 200 тыс. до 2 млн рублей, пояснил он.

Динамика доли жалоб, признанных обоснованными, связана также и с растущим вниманием к деятельности коллекторов со стороны государства, добавила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Судебные приставы все более пристально осуществляют контроль за коллекторскими организациями на фоне резкого повышения количества просроченных задолженностей из-за пандемии, подчеркнула она. «Рост же обоснованных жалоб также может быть связан с тем, что только в июле 2021 года вступил в силу закон, запрещающий коллекторам связываться и оказывать давление на родственников и друзей должника в отсутствие их прямого письменного согласия», — добавила она.

Кроме того, рост количества жалоб на коллекторов подтверждают и правозащитники. «Сам процесс взыскания всегда был довольно конфликтным — никому не хочется расставаться с деньгами, даже если требования кредиторов вполне справедливы и основаны на прописанных в договоре положениях», — указывает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. При этом, по ее оценке, прирост обоснованных жалоб идет слишком медленно, хотя процедура подачи жалобы довольно проста. Она полагает, что должники все еще «не очень понимают, на что и кому жаловаться».