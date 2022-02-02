Акции Alphabet взлетели в цене на 9% после оглашения плана дробления бумаг

Акции класса A материнской компании Google — Alphabet в ходе торгов на постмаркете в моменте взлетели в цене на 9,32% до 3 009,39 доллара. По состоянию на 3:59 мск их цена снизилась до 3 005 долларов за бумагу, сообщает РБК со ссылкой на данные биржи NASDAQ.

Котировки акций класса С выросли на 9,19% до 3 011 долларов. На максимумах цена достигала 3 015 долларов за штуку. Драйвером роста стал неаудированный отчет за IV квартал, в котором выручка и прибыль превысили ожидания аналитиков.

Прибыль на акцию в IV квартале в годовом выражении выросла на 37,62% до 30,69 доллара против ожидавшихся 27,34 доллара, по данным Refinitiv. Чистая прибыль взлетела в IV квартале на 35,56% до 20,64 млрд долларов. Выручка превысила показатель IV квартала прошлого года на 32% и составила 75,33 млрд долларов, что превзошло прогноз в 72,17 млрд. Выручка облачного подразделения Google Cloud выросла на 45% до 5,54 млрд долларов.

Не оправдал ожиданий аналитиков только доход от рекламы на YouTube, составивший 8,63 млрд долларов против ожидавшихся 8,87 млрд.

По итогам всего 2021 года выручка Alphabet взлетела на 41% к 2020 году до 257,64 млрд долларов; чистая прибыль компании за год составила 76,03 млрд, прибыль на акцию за год почти удвоилась и достигла 112,2 доллара против 58,61 доллара в 2020 году. Акции выросли в цене на 65% в прошлом году, опередив показатели других крупных технологических компаний.

В отчете Alphabet сообщила, что совет директоров одобрил сплит акций в соотношении 20:1. В случае одобрения акционерами компания намерена дробить акции классов A, B и C: каждый держатель акций, зарегистрированный по состоянию на 1 июля 2022 года, получит после закрытия торгов 15 июля 2022 года единовременный дивиденд в виде 19 дополнительных акций соответствующего класса.

В 2012 году Google добавила класс акций C без права голоса. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин описали введение третьего класса как «фактическое дробление акций» и сказали, что этого требовали многие акционеры. Ранее у компании уже были акции класса А, которые дают один голос на акцию, и акции класса В с десятью голосами, которыми владеют основатели и ранние инвесторы. Компания сохранила эту структуру акций после ребрендинга в 2015 году.

«Причина разделения заключается в том, что это делает наши акции более доступными», — заявила финансовый директор Alphabet Рут Порат. Более низкая цена будет означать, что больше инвесторов могут позволить себе покупать бумаги целиком, а не дробно через брокерские фирмы.

Также сплит может позволить компании войти в промышленный индекс Dow Jones, система взвешивания которого основана на цене акций, а не на рыночной капитализации. До разделений котировки Alphabet были слишком велики, чтобы их можно было включить в индекс, не подавляя при этом все остальные компоненты.



Практика дробления акций в последнее время почти исчезла с фондовых рынков США: в 2019 году было всего два сплита по сравнению с 47 среди компаний S&P 500 в 2006 и 2007 годах. Apple и Tesla дробили свои акции в 2020 году.