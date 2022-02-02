По заказу ЦБ выпущен учебник финансовой грамотности для вузов

Эксперты экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по заказу Банка России разработали учебно-методический комплект по финансовой грамотности для вузов. Он состоит из учебника, практикума с задачами и кейсами из реальной жизни, а также методических рекомендаций для преподавателей вузов, уточняется в сообщении регулятора.

«В учебнике студенты найдут ответы на наиболее важные и актуальные вопросы по финансовым темам: о кредитах и депозитах, страховании, пенсионном обеспечении, финансовой безопасности и платежных картах. Отдельные разделы посвящены возможностям и рискам начинающих инвесторов и предпринимателей, финансовым инструментам для создания и развития собственного бизнеса и мерам государственной поддержки предпринимательства», — рассказали в Центробанке.

Методические рекомендации содержат советы по организации обучения, формам подачи материала и примерную рабочую программу.

«Сегодня финансовая грамотность включена в образовательные программы всех российских вузов, ее изучают и будущие экономисты, и медики, и инженеры, и юристы, потому что каждому выпускнику вуза нужно уметь управлять личными финансами, знать, как сохранить и приумножить свои деньги, владеть приемами защиты от мошенников. На это и нацелен наш учебник», — комментирует руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«Мы постарались сделать учебник одновременно и точным с точки зрения изложения правовых норм, и интересным для студентов, — отметил руководитель авторского коллектива, заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев. — Это непростая задача, но ее надо решать, если мы хотим, чтобы учебник был востребован поколением Z».



Свободно скачать комплект можно на сайте «Финансовая культура». Изданные учебники, практикумы и методические рекомендации планируется направить примерно в 200 вузов, которые сотрудничают с Банком России.