В правительстве подвели итоги реализации стратегических инициатив в прошлом году

В правительстве представлены итоги реализации в 2021 году еще десяти из 42 стратегических инициатив Белого дома, пишет «Коммерсант». Исходя из вчерашних презентаций вице-премьеров Татьяны Голиковой, Алексея Оверчука и Дмитрия Григоренко, пока сбоев не было, основной частью работ в прошлом году (проекты утверждены осенью) была подготовка к их запуску, а видимый гражданам практический прогресс в уже реализуемых проектах сейчас дает цифровизация.

Правительство продолжает цикл совещаний об итогах первого года реализации стратегических инициатив — несколько месяцев назад по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина в дополнение к основным проектам Белого дома в сфере социально-экономического развития были приняты 42 инициативы под кураторством вице-премьеров с предполагаемыми быстрыми результатами до 2024 года (и перспективой до 2030-го). Их утверждение состоялось осенью 2021 года, и, хотя для части исполнение де-факто началось еще прошлой весной, какого-либо радикального прогресса в презентациях вице-премьеров ждать не стоило. Вчера отчеты представили вице-премьеры Татьяна Голикова, Алексей Оверчук и Дмитрий Григоренко.

По словам руководителя социального блока правительства Татьяны Голиковой, в восьми из десяти инициатив, о которых она рассказывала, продвижение к целям зачастую было очевидным: они де-факто стартовали раньше других, а быстрые результаты уже в 2021 году продемонстрированы цифровизацией.

Так, в инициативе «Цифровой контур здравоохранения» в прошлом году доступ к цифровым электронным документам в сфере здравоохранения имели 19 млн граждан (20% взрослого населения), электронными сервисами воспользовался 31 млн человек (не включая 65 млн цифровых прививочных сертификатов), электронной записью на прием к врачу — 17 млн. В рамках проекта «Санитарный щит» основное «публичное» достижение — быстрая интеграция системы тестирования населения на COVID-19, в том числе в частных сетях лабораторий, в цифровую инфраструктуру «Госуслуг» и информсистемы правительства. На деле большая часть работ по цифровизации соцсервисов для потребителя остается невидимой — она невозможна без создания цифровой инфраструктуры, которая затем может быстро и недорого расширяться.

По плану идет и перевод мер соцподдержки в формат «Социального казначейства»: в него введены 16 видов соцподдержки, пять из них — без необходимости предоставления документов, 11 — без обращения получателя. В 2022 году в этом формате предполагается предоставлять 45 мер поддержки. В 2024 году — 95, почти всю федеральную «линейку». В целом это довольно сложный и длинный проект: Михаил Мишустин вчера заявил, что полностью в этот формат соцподдержка (включая региональную и муниципальную) перейдет только к 2030 году. Не менее сложным будет, видимо, и создание новой модели медицинской реабилитации. Здесь главное достижение — включение уже в 2021 году амбулаторной медреабилитации в тарифы системы ОМС. На мощность в 1 млн пациентов, получающих ее в рамках ОМС (то есть бесплатно для застрахованного — сейчас большая часть реабилитации проводится вне ОМС), система выйдет к 2024 году, в значительной части — в федеральном сегменте сети здравоохранения.

В остальных проектах, как и в большинстве стратегических инициатив, основная работа 2021 года — с законодательством, негосударственными партнерами (проект «Профессионалитет»), пилотные проекты (три открытых в 2021 году школы креативных индустрий из предполагаемых четырех сотен). Наиболее же быстро реализуемый и даже опережающий планы проект — «Пушкинская карта»: планы перевыполнены в 2021 году и по числу выданных карт (3,7 млн против 3 млн), и по числу участников, и по проданным билетам (в основном в театры и галереи). При этом подключение к «Пушкинской карте» с февраля 2022 года кинотеатров, видимо, существенно изменит картину: спрос на кино у школьников и студентов, аудитории «Пушкинской карты», будет высоким, хотя именно в этом году предложение новых российских фильмов будет втрое меньше, чем в 2021-м. Оплату «Пушкинской картой» сейчас принимают 8% кинотеатров, в 2024 году их станет около 70%.

В оставшихся двух инициативах, представленных Алексеем Оверчуком и Дмитрием Григоренко (привлечение квалифицированных кадров и молодежи из-за рубежа и «Клиентоцентричность» государства), 2021 год пришелся на подготовку — так, в рамках работ по «клиентоцентричности» две лаборатории уже проводят UX-опросы, а в системе привлечения квалифицированной миграции сформулированы и утверждены основные структурные подходы к проектам.