Минцифры направило заявку в ЕС на включение в механизм проверки сертификата с QR-кодом

Минцифры РФ направило заявку в ЕС на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

«Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом», — отметили в Минцифры.

В министерстве добавили, что заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС. Решение по ее рассмотрению не поступало.