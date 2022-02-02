Минцифры направило заявку в ЕС на включение в механизм проверки сертификата с QR-кодом

Минцифры РФ направило заявку в ЕС на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.
«Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом», — отметили в Минцифры.
В министерстве добавили, что заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС. Решение по ее рассмотрению не поступало.
QR-код для трудоустройства чаще всего требуют в Санкт-Петербурге и Красноярске, реже всего — в Краснодаре и Воронеже. Это выяснил сервис SuperJob, проанализировав 1,1 млн открытых вакансий.18.01.2022 19:00
Комментарии
<p>Потому что в ЕС идут протесты.</p>