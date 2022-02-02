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Минцифры направило заявку в ЕС на включение в механизм проверки сертификата с QR-кодом

02.02.2022 13:55
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ТАСС

Минцифры РФ направило заявку в ЕС на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

«Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом», — отметили в Минцифры.

В министерстве добавили, что заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС. Решение по ее рассмотрению не поступало.

QR-код для трудоустройства чаще всего требуют в Санкт-Петербурге и Красноярске, реже всего — в Краснодаре и Воронеже. Это выяснил сервис SuperJob, проанализировав 1,1 млн открытых вакансий.

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Комментарии

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Soers
02.02.2022 15:52
<p>
Решение по ее рассмотрению не поступало.
</p>
<p>Потому что в ЕС идут протесты.</p>
0

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