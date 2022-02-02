Путин: российский ТЭК демонстрирует хорошую динамику

Российский топливно-энергетический комплекс показывает хорошую динамику, оказывает серьезное влияние на развитие экономики страны, заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения высших государственных наград.

«В целом отмечу, что отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует сегодня хорошую динамику, вносит значимый вклад в национальный экономический рост», — сказал глава государства.

Отмечается, что среди награждаемых присутствуют глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Транснефти» Николай Токарев.