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Путин: российский ТЭК демонстрирует хорошую динамику

02.02.2022 14:03
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Прайм

Российский топливно-энергетический комплекс показывает хорошую динамику, оказывает серьезное влияние на развитие экономики страны, заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения высших государственных наград.

«В целом отмечу, что отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует сегодня хорошую динамику, вносит значимый вклад в национальный экономический рост», — сказал глава государства.

Отмечается, что среди награждаемых присутствуют глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Транснефти» Николай Токарев.

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