Все новости

Официальный курс доллара понизился на 65 копеек, евро — на 50

02.02.2022 14:30
1 299
Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 3 февраля.

Курс доллара снизился на 64,53 копейки, составив 76,4849 рубля (77,1302 рубля на 2 февраля). Курс евро снижен на 50,43 копейки до 86,2826 рубля (86,7869 рубля на 2 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 76,01 рубля (минус 80 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 85,96 рубля (минус 47 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,98—76,79 рубля за доллар и 85,94—86,56 рубля за евро.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Аналитик оценил возможность нового падения рубля
​Банк «Открытие» запустил фонд на строительство премиальной недвижимости в Москве
​Торги на СПБ Бирже в субботу не стартовали вопреки планам
Мировые цены на нефть заметно выросли по итогам торгов пятницы