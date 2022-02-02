Официальный курс доллара понизился на 65 копеек, евро — на 50

Банк России установил официальные курсы валют на 3 февраля.

Курс доллара снизился на 64,53 копейки, составив 76,4849 рубля (77,1302 рубля на 2 февраля). Курс евро снижен на 50,43 копейки до 86,2826 рубля (86,7869 рубля на 2 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 76,01 рубля (минус 80 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 85,96 рубля (минус 47 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,98—76,79 рубля за доллар и 85,94—86,56 рубля за евро.