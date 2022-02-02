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Песков заявил о плане на случай запрета США банкам проводить некоторые операции в долларах

02.02.2022 14:54
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ТАСС

Власти РФ разработали планы по минимизации последствий в случае введения Америкой запрета для российских банков проводить некоторые операции в долларах. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Планы есть — планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий», — сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, разрабатываются ли Москвой планы на случай блокировки Соединенными Штатами некоторых операций в долларах.

«Еще раз повторяю: мы последовательно призываем Соединенные Штаты отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряженности на Европейском континенте», — подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что «в Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо, Соединенные Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане».

Агентство Bloomberg 29 января со ссылкой на источники и конфиденциальные документы сообщило, что США и Евросоюз близки к завершению разработки антироссийских санкций, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины. По утверждению агентства, рестрикции подразумевают запрет крупнейшим российским банкам проводить некоторые межбанковские операции в долларах.

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Комментарии

3
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Steven Cohen
Steven Cohen
02.02.2022 15:30
<p>Ни о чем ...да даже если бы хотели они ничего не могут </p>
3
ugor
ugor
02.02.2022 16:48
<p>Надо научиться хорошо рисовать доллары!))))</p>
1
SL/TP
02.02.2022 19:05
<p>ugor,</p>
<p>Научатся. Вот перестанут возить доллары из США в наши банки, то быстро навыки такие приобретут. ))</p>
0

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