Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»

На Московской бирже 2 февраля начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда «Технологии будущего» под управлением УК «Система Капитал».

Как уточняется в сообщении торговой площадки, фонд инвестирует в акции ARK Innovation ETF, управляемого основательницей инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд. Торговый код нового инструмента — SCFT. Паи торгуются в рублях, следует из релиза.

Компании, входящие в состав фонда, занимаются развитием технологий Интернета будущего и искусственного интеллекта, автоматизацией процессов, разработкой роботов и хранением энергии, а также инновационным финтехом. В портфеле представлены акции 55 высокотехнологичных компаний, в том числе Tesla, Spotify, Roblox, Twitter, Zoom, Coinbase и других.



Это второй фонд УК «Система Капитал» на Московской бирже. На ее фондовом рынке обращаются паи в общей сложности 149 биржевых фондов.