Все новости

Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»

02.02.2022 15:14
1 293
Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

На Московской бирже 2 февраля начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда «Технологии будущего» под управлением УК «Система Капитал».

Как уточняется в сообщении торговой площадки, фонд инвестирует в акции ARK Innovation ETF, управляемого основательницей инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд. Торговый код нового инструмента — SCFT. Паи торгуются в рублях, следует из релиза.

Компании, входящие в состав фонда, занимаются развитием технологий Интернета будущего и искусственного интеллекта, автоматизацией процессов, разработкой роботов и хранением энергии, а также инновационным финтехом. В портфеле представлены акции 55 высокотехнологичных компаний, в том числе Tesla, Spotify, Roblox, Twitter, Zoom, Coinbase и других.

Это второй фонд УК «Система Капитал» на Московской бирже. На ее фондовом рынке обращаются паи в общей сложности 149 биржевых фондов.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Аналитик оценил возможность нового падения рубля
​Банк «Открытие» запустил фонд на строительство премиальной недвижимости в Москве
​Торги на СПБ Бирже в субботу не стартовали вопреки планам
Мировые цены на нефть заметно выросли по итогам торгов пятницы