Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий

Из системы расчета среднедушевого дохода семьи исключили социальное пособие на погребение, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Изменения внесены в соответствующее постановление правительства.

По словам заместителя председателя Государственной думы Ирины Яровой, никакие бюрократические препоны, неправильные инструкции не должны препятствовать своевременным выплатам, гарантированным детям. «Корректировка постановления правительства, которой мы добились, — это часть работы по выполнению социальных обязательств перед гражданами», — отметила она.

Яровая добавила, что в рамках парламентского контроля будут уделять пристальное внимание выполнению всех решений по поддержке семей с детьми.

«Считаю важным и необходимым также устранение проблем, которые возникли у молодых семей в связи с наличием брокерских счетов. В настоящее время работа по данному вопросу ведется мною во взаимодействии с вице-премьером Дмитрием Григоренко. У нас общая позиция: в данном вопросе необходимо наведение порядка в пользу семей», — заключила она.