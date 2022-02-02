ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»

«ВЭБ.РФ» и ВТБ предоставят проектное финансирование на разработку Черногорского месторождения в Красноярском крае. О подписании соответствующего договора синдицированного кредитования с ООО «Черногорская горнорудная компания», входящим в группу «Русская платина», сообщили в среду госкорпорация и банк.

Средства предоставляются для реализации проекта строительства первой очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения. Общий бюджет проекта составляет около 240 млрд рублей, сумма финансирования со стороны ВЭБа и ВТБ — до 180 млрд. Сделка организована с использованием механизма фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ. Первый транш в рамках кредита будет предоставлен уже в этом месяце.

«На всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки Банка России, также в рамках сделки «ВЭБ.РФ» предоставит транш, который может быть направлен на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта и частично на покрытие возможного увеличения бюджета проекта в ходе его реализации», — указано в релизе.

Ввод горно-обогатительного комплекса в эксплуатацию намечен на 2024 год. Реализация проекта позволит создать 5,5 тыс. рабочих мест на этапе строительства и более 1,6 тыс. рабочих мест — на операционной фазе, уточняют кредиторы.



По словам генерального директора «Русской платины» Евгения Воробейчика, «реализация проекта разработки Черногорского месторождения в Красноярском крае является первым шагом создания второго по величине производителя палладия и платины в России. Следующим шагом станет реализация второго этапа проекта, который предполагает обустройство месторождения и строительство обогатительного комплекса на месторождении Норильск-1».