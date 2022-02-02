РНКБ запустил оформление кредита наличными онлайн

РНКБ предложил новую услугу, с помощью которой клиенты могут получить кредит наличными на любые цели и без залога не выходя из дома, сообщили в финансовой организации.

«Такая возможность теперь доступна для клиентов, которые получают зарплату или пенсию на карту РНКБ, подали онлайн-заявку на кредит или воспользовались поступившим предложением от банка с предварительно одобренным решением по кредиту наличными и получили положительное решение. Каждому такому клиенту направляется уведомление от банка с предложением воспользоваться новым сервисом», — пояснили в банке.

Уточняется, что оформить выдачу кредита в любое удобное время без посещения отделения очень просто: после получения уведомления от банка нужно перейти в раздел «Витрина» в мобильном приложении, где клиент увидит надпись: «Вам одобрен кредит». После чего нужно будет заполнить несколько полей, и кредитные средства зачислятся на карту РНКБ за несколько минут. Данная опция доступна в обновленной версии мобильного приложения РНКБ — 1.64.0.

Максимальный размер кредита при выдаче в мобильном приложении составляет до 1 млн рублей включительно, денежные средства автоматически перечисляются на карту РНКБ, которую указал заемщик. Сумму в пределах одобренной, а также срок кредита клиент определяет самостоятельно.