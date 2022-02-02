Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут

Февральская министерская встреча стран ОПЕК+ длилась всего 20 минут, став рекордно короткой. По словам источников ТАСС в ОПЕК, министры завершили переговоры, утвердив план увеличения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в марте. Как следует из опубликованного позже на сайте ОПЕК официального коммюнике, страны подтвердили свое решение наращивать заданными темпами добычу и в марте 2022 года.

Кроме того, они договорились, что следующее заседание состоится 2 марта.

Ранее сообщалось, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+, длившееся всего около получаса, завершилось. Проект коммюнике министерского заседания ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, содержал решение об увеличении добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в марте. В документе также говорилось, что следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерской встречи ОПЕК+ может быть назначено на 23 или 24 февраля.

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ восстанавливают добычу темпами на 400 тыс. баррелей в сутки с августа 2021 года, но, учитывая ситуацию неопределенности на рынке нефти, они подтверждают этот план на каждый месяц, собираясь в режиме видеоконференций. Согласно такому графику, в январе 2022 года они должны были сокращать добычу нефти уже на 3,359 млн баррелей в сутки, а в феврале — на 2,959 млн баррелей в сутки.



Согласно графику добычи на март, Россия и Саудовская Аравия смогут добывать в этом месяце по 10,331 млн баррелей в сутки. В целом добыча стран ОПЕК+ в марте может составить 41,294 млн баррелей в сутки.