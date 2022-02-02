Обзор рынков от Банки.ру: ​российские активы вновь пользуются спросом

В среду российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения роста, однако не смог выйти выше максимумов предыдущей сессии.

Поддержку нашим бумагам оказывали как снижение геополитических рисков, так и внешняя конъюнктура. Так, покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 1,1%, выйдя выше 90 долларов за баррель. Также позитивный фон создавала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 0,9%, а фьючерсы на основные американские индексы в преддверии старта торгов в США подтягивались в пределах 0,5%. На таком фоне к 17:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, до 3 555 пунктов.

Лидерами торгов выступили бумаги OZON и «Северстали», рост которых составил 6,9% и 2,4% соответственно. Хуже рынка торговались акции МКБ и Московской биржи, потерявшие более 2%. Отметим, что сдерживающим фактором для роста индекса Мосбиржи выступило укрепление рубля. При этом наш рынок пытается закрепиться выше 3 550 пунктов, что может стать сигналом, подтверждающим сценарий его восстановления с целями в районе 2 800—2 900 пунктов.



В валютной секции Московской биржи рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к 17:15 мск доллар упал на 0,8%, отступив в район 76,2 рубля, евро потерял 0,3%, торгуясь чуть ниже 86,2 рубля. Национальная валюта продолжает отыгрывать снижение геополитических рисков, чему способствует смещение фокуса инвесторов на фундаментальные факторы. В результате пара доллар/рубль в очередной раз сделала существенный шаг в сторону диапазона 73—75 рублей, более адекватного с точки зрения текущих цен на нефть. В случае продолжения снижения геополитических рисков ожидаем, что в ближайшие дни американская валюта может протестировать верхнюю границу данного коридора. При этом некоторая перепроданность, наблюдающаяся в долларе, может способствовать краткосрочным отскокам, спровоцированным фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям в американской валюте.