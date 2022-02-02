Коллекторы объяснили существенное сокращение просроченной ипотеки в 2021 году

Объем просроченных ипотечных кредитов на балансах банков сократился по итогам 2021 года на 18%, или 15 млрд рублей. Такие данные представило коллекторское агентство «Долговой консультант», уточнив, что в 2020-м банки, напротив, столкнулись с ростом неплатежей: за тот год портфель проблемной задолженности увеличился на 7%.

По итогам 2021 года только в трех регионах РФ объем просроченных ипотечных платежей продолжил увеличиваться: в Ингушетии (на 30%), Ивановской области (на 7%) и Ленинградской области (на 5%). Максимальное сокращение отмечено в Новгородской области, Карелии и Псковской области (на 40%, 37% и 33% соответственно).

«Главная причина снижения просрочки в ипотеке — существенный рост цен на недвижимость и, как следствие, продажа с торгов или добровольная продажа из-под залога, — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов. — За короткий промежуток времени банки взыскали задолженность по ипотеке, которая копилась года три».

В коллекторском агентстве также указывают, что за прошлый год количество банков, выдающих ипотечные кредиты на покупку готового жилья, сократилось на 5%, на рынке строящегося — на 12%. «Рынок постепенно монополизируется благодаря госпрограммам субсидирования; сокращается и число банков, готовых предоставить рефинансирование — один из эффективных инструментов снижения долговой нагрузки, — отмечает эксперт. — При этом заемщики за минувший год стали более финансово образованны, треть должников воспользовались ростом цен на недвижимость и добровольно с согласия кредитора реализовали залог, чтобы погасить долги без ухудшения кредитной истории и своего будущего».



На днях сообщалось, что, согласно данным ЦБ, просроченная задолженность по ипотеке в декабре снизилась на 4,15% по сравнению с ноябрем и сегодня составляет около 59,5 млрд рублей.