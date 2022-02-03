Более 29 млн пользователей посетили в 2021 году сервисы сбережений и инвестиций на Банки.ру

В 2021 году более 29 млн пользователей посетили сервисы сбережений и инвестиций на Банки.ру. Сайт стал полноценным инвестиционным маркетплейсом, объединившим в себе инвестиционные инструменты, аналитику, отзывы, обучение и удобные сервисы, которые помогают найти и сравнить наиболее подходящие для конкретного пользователя варианты вложения денег под личные финансовые цели.

«В 2021 году мы изменили подход к развитию сервисов, связанных с инвестициями и вкладами, и создали единую вертикаль «Сбережения». Для удобства пользователей мы совместно развиваем все продукты, необходимые для сохранения и приумножения средств — депозиты, инвестиции, валюту, страхование жизни», — рассказывает руководитель сберегательного направления Банки.ру Алексей Новиков.

Что появилось нового?

Витрины (соответствующие разделы на сайте и в приложении) сервисов с вкладами и сберегательными счетами стали удобнее:

● Подобрать вклады и накопительные счета можно в отдельных каталогах.

● На случай, если пользователь сомневается, как именно формировать личный капитал, Банки.ру разработал сервис по подбору сбережений, он поможет определиться с типом продукта и перейти на соответствующий каталог.

● Для тех, кто впервые задумался о сохранении и приумножении своих финансов с помощью биржевых инструментов, создан каталог основных финансовых инструментов для новичков, где можно найти готовые стратегии, акции, облигации, фонды.

Для тех, кому нужна помощь в выборе акций на рынке ценных бумаг, маркетплейс добавил аналитическую оценку акций — пользователи Банки.ру могут получить подробную информацию об активах компаний, в которые планируют вложить свои свободные средства. В карточке акции обычно есть информация, с помощью которой можно принять инвестиционное решение — основные данные и прогнозы по компании, сведения об исторической доходности, оценочном уровне риска и дивидендах по ее акциям за прошлые периоды.

В 2021 году Банки.ру запустил образовательную платформу для начинающих инвесторов. В свободном доступе на сайте можно найти подборки статей, видеоуроков и курс «Народный учебник», дополненный цитатами реальных инвесторов — посетителей форума Банки.ру. Учебный курс дает основные знания, необходимые начинающему инвестору.

После обучения Банки.ру продолжает поддерживать своих пользователей, помогая сориентироваться в выборе наиболее подходящего их запросам брокера. В 2021 году маркетплейс запустил сервис подбора самых выгодных брокерских тарифов.

В формате живого общения

С 2021 года на сайте стали доступны телефонные консультации со специалистами, которые помогают разобраться, как использовать сервисы Банки.ру. Такая опция стала результатом одного из собственных исследований маркетплейса по изучению потребностей пользователей: им необходим прямой диалог с экспертом.

Народный рейтинг инвестиций

Список «Народных рейтингов Банки.ру» в 2021 году пополнился еще одним сервисом — «Народным рейтингом инвестиционных компаний». «Народный рейтинг» — это площадка, где клиенты могут оставить свои отзывы о личном опыте взаимодействия с финансовыми компаниями и получить помощь в решении возникших проблем.

«Отзывы об инвестиционных продуктах и компаниях, с одной стороны, помогут сделать правильный выбор тем, кто только собирается начать инвестировать, а с другой — позволят компаниям услышать своих клиентов, взаимодействовать с ними в открытом пространстве и быть более прозрачными», — поясняет руководитель сберегательного направления Банки.ру Алексей Новиков.

Банки.ру — лидер в технологиях инвестирования

В ноябре 2021 года Банки.ру был награжден дипломом премии Investment Leaders 2021. По оценкам экспертного совета, в состав которого вошли общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса, Банки.ру стал лучшим в номинации «Инвестиционный маркетплейс года» в категории «Технологии инвестирования».

«Для нас это значимая награда, которая подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, и все усилия нашей команды и нововведения, которые появились в 2021 году, оценили не только наши пользователи, но и профессиональное сообщество», — прокомментировал Алексей Новиков.