В России из-за COVID-19 могут временно приостановить плановую медпомощь

Минздрав готовит изменения, связанные с временной приостановкой плановой медицинской помощи, исключая экстренные, из-за быстрого распространения коронавируса, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«В связи с быстрым ростом числа пациентов на амбулаторном лечении подготовлены изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования, предусматривающие в случае необходимости временную приостановку оказания плановой медицинской помощи, но с сохранением жизненно важных направлений в амбулаторных условиях», — сказал Мурашко в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Помощь, которая может быть отложена в этот неблагоприятный период, в том числе смещается в пользу дистанционных форматов взаимодействия, телемедицинских консультаций», — сообщил министр.

«При этом неотложная и экстренная помощь должна оказываться в полном объеме», — заявил Мурашко.