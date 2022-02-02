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В России из-за COVID-19 могут временно приостановить плановую медпомощь

02.02.2022 20:45
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Интерфакс

Минздрав готовит изменения, связанные с временной приостановкой плановой медицинской помощи, исключая экстренные, из-за быстрого распространения коронавируса, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«В связи с быстрым ростом числа пациентов на амбулаторном лечении подготовлены изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования, предусматривающие в случае необходимости временную приостановку оказания плановой медицинской помощи, но с сохранением жизненно важных направлений в амбулаторных условиях», — сказал Мурашко в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Помощь, которая может быть отложена в этот неблагоприятный период, в том числе смещается в пользу дистанционных форматов взаимодействия, телемедицинских консультаций», — сообщил министр.

«При этом неотложная и экстренная помощь должна оказываться в полном объеме», — заявил Мурашко.

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Комментарии

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ugor
ugor
03.02.2022 10:23
<p>В фильме "Семь стариков и одна девушка" тоже был профессор Мурашко,только там он имел положительный герой!))))</p>
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