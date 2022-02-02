​РСА: первым этапом реформы ОСАГО станет увеличение лимитов по жизни и здоровью в четыре раза

Первым этапом планирующейся реформы ОСАГО станет увеличение лимита возмещения за вред жизни и здоровью в четыре раза — с нынешних 500 тыс. до 2 млн рублей. Соответствующие консультации идут в настоящее время между Минфином и Банком России с участием Российского союза автостраховщиков, сообщил президент РСА Игорь Юргенс.



«Мое предсказание, что начнем, наверное, с 2 миллионов рублей на расширение лимитов выплат, потому что это логично для того, чтобы сделать единообразным покрытие по вреду жизни и здоровью по всем обязательным видам страхования. Кроме того, в 2 миллиона рублей оценивается потеря человеческой жизни не только в страховании, но и при других государственных выплатах. Дальше пойдем оценивать, сколько будет стоить отмена износа, когда это реально претворять в жизнь», — сказал Игорь Юргенс.

Он напомнил, что еще одно важное обсуждаемое новшество — отказ от учета износа деталей по ОСАГО. По словам президента РСА, оно должно быть разведено во времени с первым этапом, чтобы не допустить слишком заметного роста тарифов по обязательной «автогражданке». Ранее Банк России оценивал совокупный рост тарифов от двух новаций сразу — увеличения лимита выплат по жизни и здоровью и отмене учета износа — в 48%.

Прогноз РСА в случае принятия поправок одновременно несколько выше — до 60%. При этом Игорь Юргенс подчеркнул, что это средняя величина — для кого-то повышение составит 10—15%, может, произойдет и снижение цены, а для аварийных автовладельцев рост может составить и 80%.

Например, сейчас, отметил он, наиболее аварийные категории — такси — по-прежнему недооценены по тарифу, за них фактически «доплачивают» обычные автовладельцы, притом что сами таксопарки практически удвоили цены за свои поездки.

Игорь Юргенс сообщил, что реформа предусматривает также отмену коэффициента мощности и региональных коэффициентов, а конечной ее целью является свободное ценообразование в ОСАГО, когда тариф будет ограничен регулятором только сверху и снизу.