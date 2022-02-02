Кабмин разработал проект механизма компенсации инвестиционного вычета

Профильные ведомства подготовили проект правил по компенсации регионам двух третей инвестиционного налогового вычета федеральными властями, сообщил в ходе совещания о внедрении регионального инвестиционного стандарта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Соответствующий механизм был разработан в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

«У нас есть поручение президента Российской Федерации о том, что Российская Федерация должна софинансировать две трети инвестиционного налогового вычета, который предоставляют субъекты. Мы сейчас разработали правила, проект правил, прежде всего Минэкономразвития и Минфин, по реализации этого поручения, будем его обсуждать. Также есть дополнительное предложение о том, как стимулировать инвестиционный процесс в регионах. Об этом, мы договорились с Алексеем Евгеньевичем Репиком, пойдет речь на ближайшей встрече президента с членами «Деловой России», которая будет буквально в четверг», — сказал Белоусов.

Он также напомнил, что показатель инвестиционной активности является составной частью политической оценки деятельности губернаторов. «Мы, конечно, будем публиковать результаты внедрения стандарта, результаты этих оценок после того, как будут пройдены все процедуры с максимальной объективизацией этого процесса, чтобы не было ни у кого претензий, обид и так далее, помогать тем, у кого возникают объективные и субъективные сложности по внедрению. Соответственно, публиковать, информировать инвесторов, докладывать президенту», — сказал Белоусов. Первый вице-премьер подчеркнул, что наличие положительной оценки внедрения инвестстандарта будет являться «входным билетом» для получения субъектами поддержки по линии налогового вычета и другим направлениям финансового содействия инвестиционной деятельности со стороны федеральных властей.

Кроме того, Белоусов сообщил, что правительство договорилось с РАНХиГС о создании на базе академии центра по обмену опытом и обучению региональных команд, который будет тиражировать успешный опыт внедрения инвестстандарта.

В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников обратил внимание на то, что на текущий момент крайнюю важность представляет поддержка частных инвестиций. «Для этого есть все возможности. В первую очередь — это высокий уровень рентабельности нашей экономики по многим отраслям. Поэтому деньги у частного бизнеса есть. Очень важно, чтобы эти средства пошли не на потребление, а на новый инвестиционный цикл», — сказал Решетников. Министр отметил, что этому должны способствовать механизмы соглашений о защите и поощрении капиталовложений, особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.



Он также напомнил, что в текущем году к внедрению регионального инвестстандарата должны подключиться по меньшей мере 30 новых регионов. При этом утвердить инвестиционную декларацию, создать инвесткомитет и агентство развития каждый из присоединяющихся субъектов должен не позднее 30 июня, а до 30 сентября — создать инвестиционную карту и свод инвестиционных правил, подчеркнул Решетников.

Региональный инвестиционный стандарт — это набор практик по улучшению регионального инвестиционного климата, предусматривающий совершенствование регионального законодательства, создание специализированной организации по привлечению и сопровождению инвестиций, а также совета по инвестициям под председательством главы региона.



В настоящее время региональный инвестиционный стандарт внедряют 12 пилотных субъектов РФ. Оценивать внедрение нового стандарта будет Минэкономразвития совместно с Агентством стратегических инициатив, Российским союзом промышленников и предпринимателей, «Деловой Россией» и Торгово-промышленной палатой.