Банк России сообщил о кадровом решении

Приказом председателя Банка России с 3 февраля Алексей Валериевич Ветохин назначен руководителем главной инспекции Банка России, сообщает пресс-служба регулятора.

Как уточняется, Ветохин более 18 лет работал в региональных отделениях и центральном аппарате Банка России, в том числе во внутреннем аудите.

«Профессиональный опыт Алексея Ветохина как нельзя лучше соответствует его нынешнему назначению — он длительное время занимался инспектированием кредитных организаций и знает эту работу изнутри. За последние пять лет подтвердил свою профессиональную и управленческую зрелость, работая в должности заместителя руководителя Службы текущего банковского надзора», — отметил первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.