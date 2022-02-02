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Банк России сообщил о кадровом решении

02.02.2022 21:38
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Приказом председателя Банка России с 3 февраля Алексей Валериевич Ветохин назначен руководителем главной инспекции Банка России, сообщает пресс-служба регулятора.

Как уточняется, Ветохин более 18 лет работал в региональных отделениях и центральном аппарате Банка России, в том числе во внутреннем аудите.

«Профессиональный опыт Алексея Ветохина как нельзя лучше соответствует его нынешнему назначению — он длительное время занимался инспектированием кредитных организаций и знает эту работу изнутри. За последние пять лет подтвердил свою профессиональную и управленческую зрелость, работая в должности заместителя руководителя Службы текущего банковского надзора», — отметил первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.

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Комментарии

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47439
02.02.2022 23:49
<p>с чистого листа...</p>
<p>На 1 декабря 2021 года в России было зарегистрировано 333 банка (230 с универсальной лицензией и 103 с базовой лицензией).</p>
<p></p>
<p>В декабре 2021 года лицензии лишилась только НКО «Премиум». В текущем году ЦБ еще не отзывал лицензии, но 1 января 2022 года лицензии были аннулированы у Запсибкомбанка (присоединен к БМ-Банку в рамках реорганизации группы «ВТБ» и КБ «Кольцо Урала» (присоединен к Московскому Кредитному Банку).</p>
<p></p>
<p>Всего в прошедшем году лицензии были отозваны у 20 банков и шести небанковских кредитных организаций. Две НКО и 11 банков ушли с рынка добровольно, семь из них были ликвидированы в рамках присоединения к другим кредитным организациям. Кроме того, в I квартале 2021 года два банка — «Металлург» и КБ «Альтернатива» — были переформатированы в НКО.</p>
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