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Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

03.02.2022 08:37
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль слабеет к доллару и евро на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,29 рубля, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,19 рубля (плюс 19 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,13—76,44 рубля за доллар и 86,08—86,34 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:33 теряет 0,39% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 530,15 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

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